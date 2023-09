Persistência: o segredo do empreendedor

Manter um negócio não é tarefa fácil, porém dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2021 mostram que o número de empreendedores brasileiros à frente de um negócio com mais de 3,5 anos voltou a crescer no país. A pesquisa que foi realizada no Brasil, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), indica que, mesmo com os reflexos da pandemia, a Taxa de Empreendedores Estabelecidos teve um incremento de 1,2 ponto percentual e passou de 8,7% da população adulta, em 2020, para 9,9%, em 2021.

Vale ressaltar que a maioria das pessoas que entraram no empreendedorismo em 2020 foi movida pela necessidade. Mas a grande questão aqui é que esses negócios sobreviveram por conta também da persistência. Ela é o segredo por trás de qualquer empreendedor de sucesso.

Todo empreendedor enfrenta desafios diários, mas o diferencial é a sua determinação e resiliência. Estes lhes permitem superar obstáculos e continuar em busca dos objetivos. Ter persistência é uma qualidade fundamental para superar as dificuldades e manter-se motivado perante os desafios do dia a dia. Um empreendedor persistente mantém o foco claro em seus alvos.

Em meus projetos, tudo sempre foi à base de tentativas, erros e acertos. O que me fez chegar aonde estou foi a resiliência em meus projetos e objetivos. Desistir nunca foi uma opção. Está começando agora no mundo do empreendedorismo? Portanto, persista. Não deixe que os outros te limitem. O impossível é só questão de opinião.

Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo, pois ele é paralisante. Mas não permita que isso aconteça com você. Localize onde está sua dificuldade e qual barreira precisa enfrentar. Encare tudo isso com a certeza de que você consegue alcançar o sucesso. Lembre-se que muitas pessoas não estão vivendo os seus sonhos porque estão vivendo seus medos.

Faça diferente. Viva e lute pelos seus sonhos. Não se baseie em quem tem medo, mas, sim, em histórias de sucesso e perseverança que deram certo. Corra atrás, tenha fé e persistência e alcance seus objetivos!

Leonardo Chucrute é gestor em Educação e CEO do Zerohum