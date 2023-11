Período sabático: um investimento na carreira

O senso comum associa o período sabático como um luxo reservado aos herdeiros ou para pessoas que aparentemente não têm amarras sociais ou profissionais. No entanto, à medida que refletimos sobre os impactos da pandemia de Covid-19 e reconhecemos a importância de encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, investir em uma pausa na carreira se revela como uma alternativa que pode enriquecer nossos horizontes profissionais, redefinir nossas metas e proporcionar resultados mais eficazes.

Não estamos falando de férias ou de trabalho remoto. Na prática, o sabático é uma experiência de vida com início, meio e fim com um objetivo traçado para este período. Vale ressaltar que não deve ser confundido com nomadismo digital, em que se trabalha enquanto se viaja e se reside em diferentes locais, nem tampouco com férias, destinadas ao relaxamento.

O termo "sabático" tem suas raízes no hebraico, relacionado ao conceito do shabat, um período de descanso a cada seis anos de trabalho. Essa ideia de incorporar o ócio em nossas vidas não é nova. O renomado sociólogo italiano Domenico De Masi, que faleceu recentemente, defendeu que o tempo livre não é necessariamente negativo, podendo estimular a criatividade pessoal, especialmente em uma sociedade pós-industrial. Isso é evidenciado pelo movimento "4-Day Week", que ganhou adesão de mais de 500 empresas em todo o mundo, incluindo o Brasil, em busca de implementar uma semana de trabalho de quatro dias.

Infelizmente, no Brasil, poucas empresas dão apoio aos seus funcionários que precisam tirar um período além das férias, conhecida como licença prêmio por aqui. Nos anos 50, por exemplo, a IBM lançou um programa de pausa remunerada, com licença de até 36 meses para atender necessidades pessoais, como “oportunidades únicas e de educação”.

Assim, a viabilidade de um período sabático frequentemente depende da iniciativa individual e requer um planejamento financeiro adequado, da mesma forma que o fazemos ao comprar uma casa, um carro ou planejar uma viagem internacional.

Somos totalmente contrários à idéia de "chutar o balde", porque é você mesmo que deverá correr atrás dele depois. Por isso, é preciso ser realista e levantar os custos para identificar o quanto é preciso poupar (ou reservar) para que as despesas sejam cobertas durante o período de pausa. Isso exige disciplina financeira e um compromisso de longo prazo com o objetivo proposto.

Quando nós decidimos pelo período sabático, dedicamos dois anos na elaboração desse plano. Porém, cada pessoa tem um tempo próprio para esse planejamento. Costumamos dizer que não deve ser tão tarde a ponto da espera destruir sua saúde mental e nem tão rápido que um descuido destrua seu patrimônio financeiro.

Muitos associam o período sabático às viagens internacionais. Conhecer novas culturas, encontrar pessoas de fora do seu círculo, aprender um novo idioma, certamente irá contribuir muito com a sua bagagem profissional. Porém, essa não é a única opção para quem vai dar uma pausa na carreira.

O sabático pode ser direcionado para diversas atividades, como estudos, envolvimento em ações voluntárias, dedicação à família ou ao cuidado de entes queridos que exijam atenção especial, ou mesmo uma jornada espiritual. O objetivo é a reconexão consigo mesmo e com suas paixões, muito além da simples desconexão do trabalho.

Uma das lições mais relevantes que aprendemos com o sabático foi o “lidar com o tempo”. Vivemos uma boa parte da vida sacrificando o presente para construir um futuro imaginário. Era comum pensar “agora está difícil, mas, no futuro, tudo vai melhorar”. Vivíamos com pressa para aquele futuro chegar logo, mas cada vez que a gente avançava, ele ficava mais distante.

Além disso, um ano sabático oferece uma oportunidade valiosa para desenvolver competências pessoais, em particular as chamadas "soft skills", que são habilidades subjetivas que nos auxiliam a interagir com os outros e conosco mesmos em diversas situações. Experiências fora do mercado de trabalho podem expandir nossos horizontes, proporcionar novas perspectivas e fomentar competências e ideias que podem ser aplicadas quando retornarmos à carreira. Ao mergulharmos em novos ambientes e culturas, ampliamos nosso network global, o que é especialmente valioso em um mundo cada vez mais interconectado.

Concluir um período sabático da carreira pode ser uma escolha transformadora que oferece uma série de benefícios significativos. Do crescimento pessoal e profissional à melhoria da qualidade de vida, um ano sabático pode ser um investimento valioso no desenvolvimento pessoal e na busca por uma carreira mais gratificante e equilibrada. Ao considerar essa opção, é essencial planejar cuidadosamente, levando em consideração as implicações financeiras e as realidades de privilégio. Os resultados podem ser profundamente recompensadores, proporcionando um novo começo e uma perspectiva renovada sobre a vida e a carreira.

Eberson Terra e Iara Vilela são autores do livro “Sabático: o poder da pausa”