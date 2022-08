Pereiro aniversaria

Pereiro, município centenário, aniversaria neste 30 de agosto. Um convite às lembranças, um gesto de saudade, um arrebatamento saudosista, um vagar preguiçoso e despretensioso pelas suas ruas, becos, praças e pelas várias dezenas de sítios da sua extensa zona rural. É o que me vem à mente neste momento.

Porém, não gostaria de fazer o que poderia ser trivial e escrever sobre as suas ruas, seus prédios históricos ou suas casinhas humildes localizadas nas mais longínquas das suas povoações. E haveria muito o que dizer sobre o passado e o presente, e o futuro também: Pereiro tem progredido bastante nos últimos tempos e vive um momento muito particular de otimismo e de esperança motivado por jovens empreendedores, jovens artistas e sonhadores reconhecidos no Brasil todo e até fora do nosso país.

Pois é, proponho dialogar com você, Pereiro! Viver, em qualquer lugar, nos impõe um atento e permanente diálogo com o ambiente e com as pessoas. O físico teórico britânico Geoffrey West disse que são essencialmente as pessoas e as interações humanas que formam a cidade; portanto, suas construções, estradas e até suas árvores são frutos e reflexos da atividade dos seus cidadãos e das suas cidadãs, que, em comunhão de esforços, decidem o que fazer e como fazer.

E, para ser breve, indagaria: qual a sua vocação, Pereiro? Percorrendo suas ruas e estradas banhadas pelo sol de agosto e refrescadas por uma brisa generosa, ouvindo as pessoas, acompanhando o fazer cotidiano de seus concidadãos, adentrando suas escolas, seu comércio, suas igrejas pode-se chegar a uma constatação: de terra da esperança, como se dizia há algum tempo atrás, Pereiro hoje ostenta uma inigualável virtude para o crescimento e para o desenvolvimento da sua população. Seus filhos e filhas são artistas.

Seus filhos e filhas cantam, pintam, compõem, escrevem, estudam, empreendem; sobretudo sabem viver. É muito comum ouvir pelos municípios que nos avizinham as pessoas dizerem que todo pereirense é um artista. Isso porque o pereirense “se vira como pode”, acha solução para os mais variados problemas e da forma mais inteligente possível.

Pereiro é uma terra vocacionada à cultura, à arte, à hospitalidade. Nesses seus 132 anos de história, Pereiro, quero abraça-lo apaixonadamente.