Perduram desencontros de poderes

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Quando se vislumbrava a cessação de desencontros nos Poderes da República, perduram, até agora, as mesmas aleivosias entre Executivo e Judiciário, sob as vistas atentas e participação permanente do Congresso Nacional -, este, chamado à colação para dirimir pendências que se agravam seguidamente, não se antevendo alternativas condizentes com o que preceitua a Carta Magna, segundo a qual "os Poderes são harmônicos e independentes entre si".

Como segundo signatário de nossa Lei Maior, antecedido apenas pelo inesquecível Ulysses Guimarães, entendo que, in casu, a inobservância de tal preceituação tornou-se evidente, mesmo que gestões pacificadoras hajam surgidos, através de emissários qualificados, a exemplo do presidente do Senado, em contato público com o titular do Supremo Tribunal Federal, numa conversa pautada por alto nível, porém, ainda não sendo encontrada qualquer solução que possa dissipar quizilas, acarretando prejuízo institucional aos Três Poderes constituídos do País.

A figura jurídica do impeachment há sido mencionada como indispensável pelo chefe de nossa Nação, gerando quadro de inconsistência nas tentativas de articulações ora em curso, mas sem êxito, em razão da reiteração contumaz do titular do Planalto.

É inadmissível que perdurem tais dissensões, já que são muitos os que buscam a finalização das divergências de largo porte, deixando perplexa a opinião pública nacional, infelizmente, inexistindo tênue sinal de apaziguamento.

Some-se a tudo isso o trabalho persistente da CPI da Covid, no Senado Federal, cada dia ensejando novas inquietações, transbordantes na mídia interna e externa, já que se objetiva esclarecer atos controversos da lavra dos que atuaram na aquisição de vacinas importadas, de várias outras nacionalidades.

O dirigente máximo do Congresso transformou-se em propugnador da paz entre os litigantes, apontando bom senso "aos homens de boa vontade", como prelecionam os textos bíblicos, por isso, já é considerado autêntico "evangelista".

Todos nós, também, conclamamos ser imprescindível que "reine a paz no seio de Governo e Tribunais", como se na época de Abrahão ainda estivéssemos vivendo airosamente.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte