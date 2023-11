Pequenos Sorrisos, Grandes Cuidados

Criança é sinônimo de pureza e alegria, expressas através de sorrisos radiantes. No entanto, para manter esses sorrisos sempre bonitos e saudáveis, é fundamental que os cuidados com a saúde bucal iniciem logo na primeira infância e se tornem parte integrante de suas vidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo são afetadas por doenças da boca. Os números ficam ainda mais alarmantes quando se trata de cárie precoce da infância, que afeta cerca de 600 milhões de crianças na idade pré-escolar no mundo todo, segundo informações da Associação Internacional de Odontopediatria (IAPD).



É importante ressaltar que cuidar da saúde bucal de uma criança é um ato de responsabilidade e amor, pois é uma maneira de garantir que o sorriso que ilumina seu rosto permaneça como uma expressão contínua de alegria e bem-estar. E é nesse ponto que a odontologia preventiva entra. O diagnóstico precoce e a adoção de práticas preventivas na odontologia infantil são fundamentais para garantir que as crianças cresçam com sorrisos saudáveis e evitem problemas dentários no futuro.