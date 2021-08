Legenda: Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC Foto: Kid Junior

Segundo Voltaire, “Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males”. Muitas vezes, refletir sobre uma simples frase pode ser mais importante do que a análise de um texto consubstanciando ideias sofisticadas e de difícil interpretação. Falar ou escrever demonstrando saber por vaidade é fácil, no entanto pensar de forma justa e criteriosa é um desafio comportamental significativo ligado à formação ética e moral de uma pessoa. Ademais, não é através do poder ou do dinheiro que se alcança a felicidade, mas mediante as boas ações, ou seja, um coração bem intencionado. Infelizmente, pode acontecer que decisões sejam tomadas sem uma base reflexiva, mas ao sabor das ondas e distantes do sentimento da solidariedade.

É fundamental o surgimento de boas sementes no nosso interior. Por sua vez, afigura-se importante a liberdade de pensamento, pois nenhum ser humano – só Deus – é dono da verdade. Assim disse Victor Hugo, “ Admiro as pessoas que pensam, mesmo aquelas que pensam diferente de mim”. Dentro desta linha de referência, reunimos alguns pensamentos, usando nossa imaginação, para o leitor meditar e, concordando ou não, procurar a sabedoria, pois como disse Sócrates, “A sabedoria começa na reflexão”.

Eis os pensamentos: 1. “Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido”; 2. “É relevante que fujamos da tristeza perversa, bem como da alegria irresponsável”; 3. “A sabedoria consiste em pensar com lucidez, procurando a verdade”; 4. “Quem exerce a verdadeira generosidade, não espera retribuição”; 5. “A inveja é a mãe da calúnia e da incompetência”; 6. “O solidário nunca será um solitário, pois sempre estará ao lado de amigos”; 7. “Sofrem muito as pessoas vaidosas, de vez que se destacam sem condições e sem preparo”; 8. “A justiça dos homens, diferente da divina, nem sempre conduz a bons resultados”; 9. “O verdadeiro e sincero amor é aquele que nada pede e tudo dá”; 10. “Num primeiro momento a inveja pode destruir o invejado, e a seguir o invejoso”. Assim, como já dissemos, compete ao leitor, concordando ou não refletir e pensar”.

Gonzaga Mota

Prof. aposentado da UFC