As atualizações da rede social de fotos e vídeos instantâneos trouxeram algumas despedidas há uns dias atrás. A Mylene Otou, a Luisa Pinho Dantas e outros publicaram que as contas deles estarão menos ativas na Quaresma. É como uma penitência cinco ponto zero, uma inovação das mortificações religiosas.

Ainda não há um registro dos benefícios espirituais das penitências digitais. Esse legado cabe a nós. Por enquanto, nós temos o relato ao vivo. Fora do Instagram, a Mylene conta que se sentiu liberta de um vício. A Luisa tem uma lista de atividades que revelam um propósito maduro para uma jovem de 16 anos: combater as más inclinações e a soberba da vida.

O jejum da internet e seus deleites não libera do jejum tradicional, é uma adaptação do exercício da fé. A fé não muda, mas a prática se atualiza. No tempo da minha mãe nem aniversário se comemorava na Quaresma. Na casa dos meus pais não se podia gritar na Semana Santa. Há quem assuma as penitências mais tradicionais e há ainda quem não beba, não fume, não brigue no trânsito; ou seja, deixe de fazer durante 40 dias o que não deveria fazer o ano todo.

São Paulo, o Apóstolo dos pagãos, explica que o atleta se abstém de tudo pela “coroa” perecível, mas nós, cristãos, fazemos penitência pela “coroa” incorruptível. O sermão continua vivo numa era de ídolos de barro, que corre por dinheiro, likes e atenção.

Se tempo é amor, os instantes que nos demoramos nos aplicativos denunciam quais as inclinações do coração. O Papa Francisco arremata: ídolo é aquilo que rouba o amor. Logo, é autêntico reconhecer nas redes um prato cheio para uma boa abstinência, principalmente entre os jovens, que são os protagonistas de uma Igreja que navega no continente virtual.

No fim dos 40 dias, os propósitos podem se transformar em hábito e virtude ou não. Qualquer que seja o caminho, a sua Quaresma vai acabar na Páscoa. Você pode chegar lá com a Comunidade Católica Shalom, que vai realizar um retiro de Semana Santa nos dias 14 a 17 de abril. É a oportunidade de descobrir por qual coroa você tem corrido e, se quiser, refazer a rota.

Sylvia Ruth é missionária da Comunidade Católica Shalom