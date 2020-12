Pelo fim da venda de animais

Há anos escutamos relatos e notícias das mais bárbaras possíveis de vendas de animais, sejam silvestres e em risco de extinção, indo até animais domésticos como cães, gatos, hamsters e coelhos. Acontece que muitas destas vendas são consideradas legalizadas, e os animais são expostos e sofrem com estresse, penúria, má alimentação, transporte impróprio e pagam, muitas vezes, com a vida pela ganância do ser humano.

Nem sempre quem vende é quem cria. Na maioria dos relatos, são exploradores que usam estes animais apenas para o lucro fácil. Alguns chegam aos locais de venda totalmente desnutridos e sedentos. Outros, chegam em estado deplorável e, não tendo mais serventia, acabam abandonados, sacrificados e, muitos, jogados no lixo ou soltos nas ruas. Abandonados!

Estudos mostram que 90% dessas vendas são de canis clandestinos e criadores que buscam apenas o lucro, nunca pensam ou valorizam os animais como seres vivos que precisam ser bem cuidados por uma família ou um criador.



Tudo isso porque ainda existem leis que permitem a exposição e o comércio de animais domésticos. Algumas destas empresas nem sequer sabem que os animais foram criados de maneira irregular ou que foram furtados de outras pessoas. Assim, acabam agindo em favor dos exploradores e são coniventes, ofertando espaço em suas plataformas para que esses criminosos continuem explorando os animais de forma cruel.

Os criadouros clandestinos mutilam os animais, fazendo-os sentirem dores, provocando sofrimento, induzindo muitos deles a partos forçados, cruzamentos forçados, espancamentos, má alimentação. Os que nascem com alguma sequela ou defeituosos acabam jogados às margens, valas ou enterrados vivos.

Toda vida importa. Toda vida merece respeito. Cães e gatos, hamsters e outras espécies devem ser tratados como vidas e não coisas.

Gregório José

Radialista e Filósofo