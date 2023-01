Pelé, artista da bola

Todos sabíamos da gravidade do câncer que vitimou Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), o Rei Pelé. Porém, o anúncio de sua morte, na tarde de quinta-feira passada, dia 29 de dezembro, causou a inevitável comoção entre os brasileiros e em escala mundial. Afinal de contas, Pelé foi inigualável esportista, dominando todos os fundamentos do futebol e, com seu talento indiscutível, atingindo os píncaros da glória.

Garoto humilde, vindo da cidade mineira de Três Corações para treinar no Santos, ainda aos 15 anos de idade, logo Edson demonstrou sua habilidade com a bola e rapidamente alcançou a admiração e o respeito dos demais jogadores. Aos 17 anos, chegou à seleção brasileira que, em 1958, venceria sua primeira Copa do Mundo, na Suécia. Daí em diante, o jovem tricordiano cresceria em destreza e conquistaria o respeito e a admiração dos seus companheiros.

O tempo se encarregaria de mostrar ao mundo a capacidade daquele homem que, com seu domínio inquestionável, driblava facilmente os adversários, trocava jogadas com seus colegas de equipe e, principalmente, fazia o que mais gostava: gols. Foram 1.281 em sua carreira, vestindo as camisas do Santos, da seleção brasileira e do Cosmos de Nova Iorque, o clube onde encerrou sua trajetória futebolística.

Pelé não só goleava, como oferecia verdadeiros shows pelos estádios por onde passou, atraindo a atenção não só dos seus torcedores, mas até a dos que torciam pelos times ou seleções adversárias. Não por acaso, pelo conjunto dos títulos que conquistou, esse verdadeiro artista da bola foi eleito, em 12 de julho de 1980, o Atleta do Século, por jornalistas das 20 maiores publicações esportivas do mundo.

Em 1999, receberia o mesmo título da revista do Comitê Olímpico Internacional (COI), vencendo atletas como Mohammed Ali e Carl Lewis, e sem nunca ter disputado uma olimpíada sequer. Também enfrentou problemas pessoais, como o envolvimento do filho Edinho com o tráfico de drogas e o reconhecimento, somente feito na Justiça, da filha Sandra (1965-2006), episódio polêmico. Mesmo assim, tornou-se cidadão do mundo e sempre enalteceu o nome do Brasil. Descanse em paz, Rei Pelé!

Gilson Barbosa é jornalista