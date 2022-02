Pela superação da situação de rua

Não é novidade que, dentro do sistema capitalista, é comum vermos o crescimento de determinados grupos, em função da desvalorização, enfraquecimento e exploração de outros. Um destes grupos excluídos, são as pessoas em situação de rua, estes, historicamente excluídos, predominantemente pretos – ou quase pretos, abandonados socialmente, com vínculos familiares e sociais interrompidos.

Desafios para com o enfrentamento às drogas, desemprego e fome, que buscam nas ruas a fonte de reinvenção de sua vida, com criação de novos vínculos nas praças: “estar na rua é ter uma liberdade, mas uma liberdade que te aprisiona”, diz Arlindo Ferreira, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).

Os novos vínculos na situação de rua são intensos e fortes, para muitos a rua é uma mãe que não rejeita ninguém, desfazer estes vínculos criados na rua é um desafio para o Poder Público. Ainda segundo Arlindo Ferreira, “tirar da rua é fácil, difícil é tirar a rua da pessoa”.

A afirmação vai ao encontro da informação presente no II Censo Municipal da População em situação de rua de Fortaleza, que apresenta o quantitativo de 2.653 pessoas em situação de rua em Fortaleza, onde destes, 58,8% já estiveram em superação da situação de rua, obtendo êxito temporário em sair das ruas, mas acabaram voltando para a situação de rua.

Entre os principais motivos para o retorno às ruas estão a ausência de uma moradia fixa e a falta de emprego. À vista disso, as ações de Poder Público devem compreender tanto a situação de rua, como a superação da situação de rua, tirando tanto a pessoa da rua, como a rua da pessoa.

Queremos que os agentes públicos deixem de ser voyeurs da miséria e tenham a sensibilidade para com o assunto, que com união, respondam com políticas estruturantes e não uma administração de pobrezas.

Torna-se urgente em solo cearense a elaboração de um grande plano de superação da situação de rua – municipal ou estadual – que compreenda as nuances do fenômeno da situação de rua, garantindo acesso à moradia e principalmente a inclusão no mercado de trabalho.

Messias Douglas Coelho Pessoa

Antropólogo, mestre em Antropologia Social pela UNILAB/UFC

messiasdouglas1@gmail.com