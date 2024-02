Pela proteção do Cocó

Criado pelo decreto estadual no. 32.248, de 7 de junho de 2017, amparado na lei no. 14.950, de 27 de junho de 2011, o Parque Estadual do Cocó é a maior área urbana dessa natureza em todo o Norte e Nordeste do Brasil. Possui uma extensão de 1.581,29 hectares, com mais de dois quilômetros de trilhas, inclusive para os deficientes físicos, dispondo de piso podotáctil, facilitando assim a acessibilidade. As trilhas são interligadas e permitem, a todos os que por ali circulam, praticar esportes como o ciclismo e a caminhada, entre outras atividades físicas.

Além disso, banhado pelo rio Cocó, com suas matas ciliares, extenso manguezal e uma área com dunas, o parque permite aos visitantes a constante interação com as espécies animais e vegetais ali existentes, oferecendo um aprazível contacto com a natureza típica da região. É o quarto maior parque urbano da América Latina e do Brasil, perdendo apenas para o Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro (12.500 hectares); o Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo (7.916 hectares); e o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro (3.958 hectares). O parque atravessa 15 bairros da capital cearense e é uma área verde fundamental, a mais importante de Fortaleza.

Depois de todas estas considerações, não podemos ficar apáticos ou indiferentes ao que tem ocorrido com o Parque do Cocó nos últimos tempos, como agora mesmo, em que, novamente, a exemplo de outras ocasiões, um novo incêndio de grandes proporções irrompeu na mata. Como resultado, enormes prejuízos à natureza, aos animais e árvores ali existentes, ameaçados, muito provavelmente pelos incêndios intencionais e naturalmente criminosos provocados por pessoas ou grupos, sabe-se lá, com interesses especulativos. Moradores residentes na área, nos prédios em torno do parque, contam que uma média de quatro incêndios se registram na área a cada ano, repercutindo duramente no processo de recuperação do parque após esses incêndios.

Apesar de todos os esforços das equipes de bombeiros enviadas ao local, a cada episódio desse tipo o processo de recuperação da natureza é abalado diretamente. Incrustado numa cidade onde a cultura da destruição de suas árvores, nas calçadas de suas ruas e avenidas, infelizmente é fato notório, a proteção do Cocó reveste-se de maior importância e urgência ainda. Durante anos a especulação imobiliária sonhou apossar-se da área para ali implantar arranha-céus, mas felizmente os setores sensíveis à criação do parque venceram a disputa. Aquela região é o pulmão de Fortaleza e devem ser adotadas medidas ainda mais eficazes para protegê-la dos incendiários que, vez por outra, têm agido de forma a destruí-la. Que as autoridades e a sociedade, como um todo, fiquem alerta diante de tão constante, recorrente e grave ameaça!

Gilson Barbosa é jornalista