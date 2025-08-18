Diário do Nordeste
Pejotização: ganho ou armadilha?

Há, ainda, grave ameaça à sustentação do sistema previdenciário. Reduzindo drasticamente a base de contribuintes, quem assegurará os benefícios aos que se aposentam e como poderão os pejotizados, também, se aposentar?

Valdélio Muniz
Um tema que tem provocado intensos debates no meio trabalhista e sérias preocupações inclusive sob aspectos sociais, previdenciários e tributários é a “pejotização”. Trata-se da exigência cada vez mais frequente de que trabalhadores constituam “pessoas jurídicas (PJs)” como condição para prestação de serviço.

Esta manobra visa a “baratear” custos imediatos da contratação de empregados. Tem-se a ilusão de que haveria ganhos a ambas as partes. Mero (auto)engano. As reais consequências não afetam apenas contratantes e contratados, afora o fato de que, uma vez comprovada a tentativa de fraude, ainda corre risco de ser desmontada judicialmente.

Há quem alegue que esta negociação contratual é parte da liberdade econômica, como se se tratasse de um acordo de vontade entre duas empresas, fato típico do direito empresarial. No direito do trabalho, porém, a marca maior é a desigualdade: um lado detém os meios de produção e o outro só dispõe da própria força de trabalho, estando, portanto, em condição de clara dependência (sujeição). É desonesto defender que haja autonomia negocial como se a abertura de PJ, pelo trabalhador, fosse fruto de desejo pessoal e não, em muitos casos, uma imposição.

Do ponto de vista trabalhista, tem-se clara precarização. O trabalhador contratado como PJ e não como pessoa física (condição legal para ser reconhecido como empregado) fica, de logo, excluído de uma série de proteção (direitos duramente conquistados ao longo de décadas). E não são apenas as férias, 13º salário, adicional noturno, hora extra etc. É também a completa desproteção previdenciária (se não providenciar, por si, inscrição e contribuição como segurado facultativo). Afora tal consequência, tem-se aqui um indicativo de causa: se parece haver vantagem é porque persiste uma disparidade (injustiça) tributária entre salário do trabalhador (pessoa física) e os descontos sobre lucros, dividendos e prolabores de quem se traveste de pessoa jurídica individual (a ponto de torná-la mais “interessante”).

Há, ainda, grave ameaça à sustentação do sistema previdenciário. Reduzindo drasticamente a base de contribuintes, quem assegurará os benefícios aos que se aposentam e como poderão os pejotizados, também, se aposentar? Governo e sociedade conseguirão dar conta de uma legião de dependentes dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)?

