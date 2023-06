Pedindo licença para o meio ambiente

Considerada uma das efemérides mais importantes pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, é carregado de uma representatividade que extrapola expectativas. Idealizada sob o viés de proporcionar uma reflexão e busca coletiva pela reversão dos prejuízos causados pela humanidade à natureza, numa ação global em prol da proteção ambiental, em tempos de ESG e sustentabilidade, a data teve seu simbolismo evidenciado.

As discussões sobre a temática ganham cada vez mais espaço na ambiência política, sobretudo em razão do uso do licenciamento ambiental como instrumento para regular as relações entre a proteção ambiental e a atividade econômica, na busca pelo desenvolvimento sustentável. E, estando na Semana do Meio Ambiente, cabe uma análise sobre essa questão.

O licenciamento cumpre um importante papel ao estabelecer critérios para a realização de empreendimentos e atividades, de forma a tentar eliminar ou minimizar danos ao meio ambiente. Equilíbrio que não é tarefa fácil. Não por acaso, vivenciamos o aumento dos litígios, da vulnerabilidade ambiental e da desconfiança internacional. Os interesses são conflituosos e inúmeros. Mas, existem alternativas.

Uma delas está na Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA), o PL 3.729/2004, aprovado pela Câmara Federal recentemente, em meio a muitas discussões, após 17 anos de tramitação. O projeto agora está no Senado. Precisamos de um texto que assegure o equilíbrio dos diversos biomas e garanta o desenvolvimento, em consonância com o artigo 170 da Constituição Federal, que determina que a ordem econômica deve observar a defesa do meio ambiente.

Não podemos permitir que o desenvolvimento não sustentável esgote os recursos para o futuro. Daí a importância do licenciamento como um mecanismo de avaliação sistemática de adequação às práticas sustentáveis, racionalizando os procedimentos e aumentando a conscientização sobre os impactos ambientais trazidos pelas práticas de fomento à economia, que não necessariamente precisam ser combatidas, mas harmonizadas com relação aos valores atinentes à proteção do meio ambiente.

Laiz Hérida é diretora de Meio Ambiente do Sindienergia-CE