Pecém e a diversificação de cargas em 2022

Fim do ano chegou e mesmo com os desafios para o mercado da logística que vem enfrentando os contratempos do mundo pós-pandemia, de um ano com uma eleição presidencial super concorrida e polarizada e da copa do mundo, consideramos que 2022 foi um ano positivo dentro das expectativas das nossas operações, pois ampliamos os contratos com o hub da China, tivemos um aumento na diversificação de cargas no Porto do Pecém que, bateu recordes de exportação de rochas e assim atingiu a marca histórica de mais de 60 mil toneladas exportadas pelo Ceará em 2022.

Esse extraordinário crescimento foi possível, porque investimos em importação, instalação e operação de equipamentos modernos, qualificação da mão de obra e em inovação de transporte e da movimentação dessa carga. E também pela ousadia dos empresários da mineração, que, há quatro anos, investem na pesquisa, na extração e no beneficiamento das rochas ornamentais. Ressalto que a capacidade do Porto do Pecém hoje, deve ser um incentivo para que mineradores inclusive de outros estados utilizem o canal para escoar a produção para outros países.

O Porto do Pecém já se consolidou como hub de produtos siderúrgicos e destaco que diariamente são realizadas movimentações de cargas, como: bobinas e placas de aço, peças de pneus OTR (off the road), granéis de exportação e importação com produtividade e respeito ao meio ambiente, peças para renovar a tecnologia dos materiais eólicos, como: torres eólicas onshore, composta com pás, torres, geradores e outros componentes, fertilizantes em big bags.

E logo no primeiro trimestre de 2023, a expectativa é que o Ceará inicie a exportação de mármores e granitos para a China, ampliando ainda mais os negócios com o mercado dos chineses. Acreditamos que a logística do nosso Ceará neste novo ano, se mantenha neste ritmo de crescimento, batendo recordes e que continue avançando em passos acelerados com a instalação do hub de Hidrogênio Verde no Complexo Portuário do Pecém, em um regime diferenciado da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE) que já conta com 22 memorandos de entendimento assinados, dois desses já evoluíram para pré-contratos, sendo o último deles assinado com a multinacional norte-americana AES. Pois sabemos que o nosso estado ganhará ainda mais destaque por sua superpotência em viabilizar a transição energética mundial.

Carlos Alberto Nunes é gerente Comercial Tecer Terminais