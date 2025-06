PEC Nordeste 2025: o agro e os seus impactos positivos no varejo cearense

A 27ª edição do PEC Nordeste, realizada em junho no Centro de Eventos do Ceará, foi mais do que um grande encontro do setor agropecuário. Representou a reafirmação da força e da expansão do agro cearense. O evento recebeu cerca de 20 mil visitantes por dia e movimentou R$ 150 milhões em negócios. Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), o setor cresceu 25,16% em 2024, o que considero um verdadeiro marco, especialmente se olharmos para a nossa realidade semiárida.

Como presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, vejo esse avanço com grande otimismo. O crescimento no campo gera impacto direto no comércio. O dinheiro circula no interior, a renda aumenta, e os consumidores passam a comprar mais, desde itens básicos até bens duráveis. As cidades interioranas sentem esse efeito de forma direta: mais vendas, mais serviços contratados, mais investimentos. É um efeito cascata que impulsiona o varejo e abre novas oportunidades para os empreendedores locais.

Outro ponto que me chamou atenção durante o PEC Nordeste foi a posse dos 100 novos técnicos em agropecuária pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que agora somam 400 profissionais atuando em 12 mil propriedades cearenses. Isso mostra o quanto estamos avançando não apenas na produção, mas também na qualificação e gestão do campo. O produtor rural atual tem acesso à tecnologia, conhecimento técnico e, acima de tudo, a uma nova mentalidade empresarial. Esse cenário fortalece a cadeia como um todo e cria uma relação ainda mais sólida entre campo e cidade.

Gostaria também de destacar um movimento silencioso, mas extremamente necessário: o protagonismo feminino no agro. Vemos cada vez mais mulheres liderando propriedades, seja na agricultura familiar ou na produção em escala. Isso muda o perfil do consumidor e os hábitos de compra, o que exige de nós, do varejo, uma atenção especial. É uma transformação que representa não apenas a inclusão, mas também uma nova inteligência produtiva no campo, que impacta diretamente os centros urbanos.

E, no mais, acredito firmemente que o desenvolvimento do agronegócio deve ser entendido como parte de um motor econômico integrado. Comércio, agro e serviços caminham juntos. Quando um cresce, os demais se fortalecem. Nesse sentido, o Ceará está dando uma aula de força, ousadia e inovação. E nós, do varejo, estamos prontos para fazer parte desse novo ciclo de prosperidade, acreditando no potencial do nosso Estado e no espírito empreendedor do nosso povo.

Podemos até botar as pedras de sal ao relento na véspera do dia de Santa Luzia, (12/12), para prever o inverno do ano seguinte, mas confiar também na nossa força de trabalho e na tecnologia certamente ajudará muito para a produtividade do nosso sertão .