PEC 45/2019: autonomia dos estados em risco?

Desde seu encaminhamento ao Senado Federal, a PEC 45/2019 já recebeu 249 propostas de emenda ao corpo textual recebido da Câmara do Deputados, todos intimamente preocupados com as repercussões econômico/financeiras.

Os pontos sensíveis apresentados pelos Estados estão sempre vinculados à absolvição da autonomia tributária desses pela União, através da implementação do IVA Dual, compreendido pelo IBS e a contribuição sobre bens e serviços. Ou seja, mesmo que a receita do produto da arrecadação desse tributo seja repartida com todos os entes federativos, as questões vinculadas à implementação de sistemas benéficos dependerão de um movimento Federal e não mais de um movimento Estadual, como é no modelo atual, dificultando assim ações estratégicas de fomento da parte do Estados e Municípios.



Por outro lado, há uma preocupação de fazer constar no texto da emenda uma garantia expressa de que até 2032 os Fundos de Participação do Estado e os Fundos de Participação do Municípios supririam as perdas das transações destinadas aos estados do norte e nordeste, que recebem essa receita oriunda dos tributos recolhidos em Estados do Sudeste e Sul, como forma de fomento econômicos financeiro.



Há ainda uma profunda inquietação com os impactos econômico-financeiros que a PEC 45 gerará aumento da carga tributária suportada pelos profissionais liberais que exercem sua atividade por meio do trabalho pessoal, já que a não-cumulatividade proposta pela PEC está galgada no sistema de creditamento, que prejudica demasiadamente essas modalidades empresárias. Portanto, mesmo que a alíquota planejada do IVA Dual esteja em 25% (em estimativa conservadora) para essa classe de profissionais liberais em que o creditamento não faz sentido, o aumento proporcional será muito maior que o valor nominal, podendo chegar à casa de 40% ou mais, a depender dos custos operacionais.



Desse modo, a reforma tributária encontra impasses Federativos, Fiscais e Econômicos, gerando preocupações tanto aos Secretários Fazendários quanto aos profissionais liberais em face da tragédia econômica prenunciada no texto proposto na PEC nº45, que demonstra um ímpeto em aumentar a carga tributária suportada pela população, ao passo que esvazia os Estados de autonomia e dilapidada a receita derivada transferida aos estados do norte e nordeste.

Davi Hilário é diretor de Risco e Compliance da Grifo Asset