Paz e Justiça Social

Entendemos que os dois grandes problemas do nosso tempo são as questões envolvendo a Paz e a Justiça Social. São problemas interdependentes abrangendo, principalmente, aspectos dos direitos humanos. A Declaração Universal Dos Direitos do Homem (1948) começa ressaltando que: “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos, iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Dentro desta linha de raciocínio surgem a razão de Estado e a razão humana; as relações entre governantes e governados; bem como os conceitos de política externa e política interna.

Inerente à paz estão a prevalência da razão humana sobre a de Estado, a escolha livre e democrática das autoridades governamentais pelas populações e o respeito à autodeterminação dos povos. Ademais, o Estado não pode oprimir os direitos do homem, sob pena de estimular a desobediência civil. Conforme princípios da moral e da ética, destacam-se como fundamentais os direitos à vida e à liberdade, como também o direito de se ter o mínimo indispensável para alcançar a cidadania. Dessa forma, ações de política econômica precisam ser concebidas visando buscar uma melhor justiça distributiva, consequentemente uma organização socialmente justa.

Por sua vez, os aspectos sociais devem abranger os direitos inerentes ao trabalho, à educação- comportamental e formal- à saúde, à alimentação, enfim àquelas condições básicas que tornem a cidadã e o cidadão possuidores de autoestima, felizes e útil. Dentro deste quadro, vale destacar o art.22 da mencionada Declaração Universal: “Toda pessoa, enquanto membro da sociedade, tem direito à segurança social. Ela está destinada a obter a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, levando em conta a organização e os recursos de cada País”.

Podemos, em síntese, dizer que os direitos individuais se baseiam no princípio da liberdade, já os direitos sociais tomam por base a igualdade de oportunidades. O reconhecimento dos direitos sociais básicos corresponde ao pressuposto para o exercício da liberdade e da democracia. As pessoas instruídas, empregadas e de boa saúde, por exemplo, são mais livres do que aquelas, respectivamente, incultas, desempregadas e doentes. P.S- Viva a Democracia, a liberdade, a justiça e a paz!

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC