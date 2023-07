Pautas prioritárias do Congresso

Tão logo Congresso Nacional retome suas atividades, após o curto recesso de julho, espera-se um ritmo mais intenso de debates, tanto nas comissões quanto em plenários das duas Casas Legislativas, considerando a profusão de temas que aguardam análise dos nossos representantes no Parlamento.

O primeiro semestre foi assinalado pela apreciação da proposta de um novo regime fiscal para o país, item primordial para a gestão pública – em todos os níveis –, já que tem como meta disciplinar despesas e receitas do setor público, consequentemente gerando impactos positivos em nossos segmentos econômico e social.

A nova sistemática de controle substituirá o atual teto de gastos, considerada imprescindível pelo Governo Federal, já que objetiva limitar o crescimento dos encargos da Administração Pública, possibilitando que o Brasil volte a investir em projetos de larga monta, como infraestrutura, moradia, educação, saúde e saneamento, beneficiando de forma mais ostensiva a comunidade nacional.

Após a aprovação de novas diretrizes para o equilíbrio fiscal das contas públicas, o Parlamento deverá se debruçar sobre o Orçamento Geral da União para o próximo ano, além de aprofundar o diálogo em torno de ampla Reforma Tributária, esta última, tentada desde a promulgação da Constituição de 1988, não logrando êxito por conta de interesses divergentes entre as Unidades Federadas.

Na Câmara, o tema se acha mais avançado, uma vez que foi criado grupo de trabalho para debater a matéria, logo no início do ano legislativo (com relatório preliminar já em discussão) e, mais recentemente, colegiado idêntico sendo instituído pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com o mesmo intento, o que pressupõe para breve a configuração de um projeto consentâneo, abrangendo ideias de parlamentares, governos e segmentos pertinentes da nacionalidade.

Os presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, não têm medidos esforços, conversando com lideranças empresariais, sindicais e demais esferas envolvidas, acolhendo sugestões que, ao final, sejam transformadas em algo que agrade a todos os setores da economia brasileira.

Dir-se-á, portanto que, “a decisão agora está com os nossos legisladores...”

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte