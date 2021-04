Patologia e Covid-19

A patologia é uma especialidade médica que objetiva auxiliar no diagnóstico de doenças, contribuindo na conduta terapêutica do paciente pelo médico assistente, mediante análise de tecidos, órgãos e fluidos. Desde os primeiros trabalhos de Rudolf Virchow, no século XIX, ela vem demonstrando a incrível capacidade de se reinventar. No Brasil, a patologia clínica tem regulação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A patologia cirúrgica é a análise dos tecidos sólidos do corpo humano, obtidos por meio da biópsia.

No momento atual, com tantas inseguranças e incertezas, pode-se presenciar uma mudança no curso das investigações patológicas. Com a situação da pandemia da Covid 19 vem sendo percebido vários prejuízos não só com a doença diretamente, mas no agravamento de outras.

Explicando por menor, a atual situação de isolamento social, medo, está refletindo na ida do brasileiro ao médico e na procura por exames laboratoriais também. Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), 58% dos entrevistados decidiram adiar ou fazer com menor frequência os exames durante o período da pandemia.

De acordo com o Instituto Oncoguia, 43% dos pacientes com câncer tiveram impacto no tratamento por conta da Covid-19 em 2020. As consequências disso são sentidas, sobretudo em pacientes com comorbidades, ao protelar cuidados preventivos. Seja por medo do vírus, das incertezas ou pela mudança nas dinâmicas hospitalares.

A patologia segue firme e se coloca cada dia mais como ponte entre a ciência básica estudada nos primeiros anos da faculdade de Medicina e a vivência clínica. Em que cada detalhe da história clínica do paciente é valioso na contribuição do raciocínio diagnóstico e determinação de fatores prognósticos, associando-se aos achados histopatológicos, e em fatores de contexto pandêmico, como observado.

Diante disso, esses profissionais são de extrema importância e responsabilidade, pois atuam como uma espécie de conexão entre a prática clínica e a ciência médica. E mesmo em tempos mais "instáveis" como os últimos meses, ressalta-se a importância dessa especialidade médica.

José Telmo Valença Júnior

Médico patologista