Patinetes e micromobilidade: um possível respiro para Fortaleza

Em um mundo cada vez mais urbanizado, a acessibilidade e o deslocamento eficientes para e dentro dos centros urbanos deixaram de ser uma conveniência para se tornarem uma necessidade premente. A vitalidade das cidades e a qualidade de vida de seus habitantes estão intrinsecamente ligadas à capacidade de ir e vir, seja para trabalhar, estudar, acessar serviços ou simplesmente vivenciar o cotidiano social.

Outrora os automóveis representaram o sonho de liberdade do livre deslocamento e acesso individualizado da sociedade, promovendo a sua grande expansão de frotas ao longo dos anos. Com isso deixando esse sentimento libertador apenas ao campo imagético, e sendo substituído pela realidade de congestionamentos densos os quais inviabilizam a ideia produtividade pulsante nos centros urbanos e que, intensificado pela gentrificação e expulsão da classe operária destes centros, diariamente tomam suas preciosas horas de lazer.

Diante dessa realidade insustentável, a busca por alternativas eficientes e sustentáveis tornou-se imperativa. É nesse contexto que a micromobilidade, termo atribuído ao analista Horace Dediu, englobando desde patinetes e bicicletas elétricas a outros veículos leves, surge como uma peça-chave. Sua importância reside na capacidade de preencher a lacuna entre o transporte público e o deslocamento a pé, oferecendo uma solução ágil e adaptada à dinâmica dos centros urbanos, facilitando o acesso e otimizando a mobilidade.

O desafio para a implementação da micromobilidade em Fortaleza irá se encontrar na sua relação com os demais meios de transportes públicos, conforme ressaltado por Lotte Rijsman, consultora de mobilidade compartilhada e ciclismo na Royal Haskoningdhv, ao lembrar da importância do olhar além do modo único de um veículo, ampliando-se para um mix de modalidades possíveis, onde cada alternativa anexada poderá promover uma alternativa mais sólida à posse de um carro particular.

Do contrário, ao encontrar um determinado local fora do alcance de um veículo compartilhado, talvez como sociedade regressamos à opção pela aquisição de um carro próprio.

Petrus Moura é arquiteto