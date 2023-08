Paternidade, caminho de vida plena

“O filho não é uma dívida, é uma dádiva.” (CIC 2378). Esta frase do catecismo da Igreja Católica põe em cheque muitas certezas da cultura atual sobre o sentido da vida, da família, dos nossos sonhos em busca da felicidade. Afinal, o que é a vida e qual seu sentido? Somos condicionados a viver na lógica do ter, do poder e do prazer, a partir da qual toda a vida se direciona a obter o máximo de segurança material, de reconhecimento, de conforto e de bem-estar. E isso corresponderia à felicidade. Sabemos, contudo, observando a realidade, que essa promessa não se cumpre. Trata-se de uma falácia, a qual, todavia, constitui regra de vida para muitos hoje.

A esta ideologia não escapa a família, que finda por ser vista como um direito e um bem para si mesmos: “eu caso porque quero ser feliz”, “sempre foi meu sonho ter um filho”, “serei realizado quando tiver minha família”. O centro sempre sou “eu”; o que macula a beleza e o sentido de tão alta vocação humana.

Como nos ensina Cristo: “É maior felicidade dar que receber!” (At 20, 35), ou seja, a vida humana se plenifica, não no muito ter, mas no muito dar-se, na experiência concreta do Amor, que é o próprio Deus, do qual fomos feitos imagem e semelhança. E quanto mais intensa é esta oferta, maior é a alegria: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida” (Jo 15, 13).

A paternidade, aproveitando o ensejo da data, é, em sua essência, um caminho privilegiado para este “dar a vida”. É alguém que, de certa forma, “morre” para dar a vida e, nesse movimento, se encontra a si mesmo e se realiza de uma forma belíssima.

Neste Dia dos Pais, fica o convite de redescobrirmos a beleza do sacrifício pelo próximo, do amor gratuito, autêntico, de uma vida cheia de significado e sentido, na medida em que é ordenada para o Amor, não para si. E este apelo não se restringe à paternidade biológica: sejamos pais uns para os outros, atentos às necessidades e dispostos a ajudar, especialmente os que mais necessitam, como fazemos com nossos filhos. Assim seremos mais humanos, mais semelhantes ao nosso Pai dos Céus e, portanto, mais felizes.

Felipe Bastos é membro Consagrado da Obra Lumen