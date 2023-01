A palavra “democracia” é definida, pelo pensador político italiano Norberto Bobbio (1909-2004), como “o único caminho possível para um sistema político que vise o bem da população”. Advinda etimologicamente do grego, origina-se das palavras “demos” (povo) e “kratia” (poder). Logo, democracia significa “o poder do povo”, a normal aceitação da vontade popular expressa pelo resultado de uma eleição, o respeito às instituições e ao Estado Democrático de Direito, entre outros princípios. Tudo isto faltou àqueles que, até hoje inconformados e revoltados com o resultado das últimas eleições, que apearam do poder o candidato de sua preferência, promoveram a arruaça, a destruição do patrimônio público, vilipendiaram os poderes da República e ameaçaram a estabilidade do Estado brasileiro. O vandalismo registrado em Brasília no domingo passado, 8 de janeiro, é absolutamente injustificável, inaceitável sob todos os pontos de vista! As sedes dos três poderes foram covardemente atacadas e destruídas pelo ódio destilado por indivíduos que enxergam uma democracia às avessas. Na sua visão torpe, infame, o acatamento ao resultado de uma eleição só lhes convêm caso lhes seja favorável. Desde o anúncio da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esses grupos passaram a promover protestos como forma de não reconhecimento da vontade do povo, expressa pelo êxito do candidato petista nas urnas. Foram bloqueios em rodovias, montagem de acampamentos defronte instituições militares, atitudes afrontosas que contaram com a conivência e a absoluta apatia do então governo de Jair Bolsonaro, que nada fez para coibir tais ataques.

Estimulada pela absoluta inação e omissão das autoridades policiais que deveriam zelar pela segurança da capital federal, uma horda de vândalos depredou palácios no domingo, destruiu considerável patrimônio artístico ali resguardado, invadiu gabinetes, furtou armas e praticou outros atos comparáveis ao terrorismo. Passaram dos limites! Os bandidos que tomaram parte nessas ações extrapolaram toda a tolerância e o governo, agora, deve sobre estes aplicar as mais rigorosas penas, com base na Constituição Federal e nas leis da República. Esses maus perdedores, elementos que só se satisfazem com a promoção da baderna e da afronta às instituições, diante de tudo o que fizeram, precisam ser punidos pela mão forte do Estado. Sobre estes os poderes constituídos, legitimamente embasados pelo arcabouço legal, devem fazer recair suas punições. Já que só entendem a aplicação da força e não o respeito à legalidade, todos – os financiadores de caravanas, os depredadores, as autoridades que não agiram para repelir os ataques – devem ser alvo da mão forte do Estado. Que assim seja, pelo bem do Brasil e da maior parte dos brasileiros que desejam estabilidade, paz e o perene respeito aos valores democráticos!

Gilson Barbosa é jornalista