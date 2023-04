Páscoa e renovação

Estamos, mais uma vez, em clima de Semana Santa. Somos todos convidados, neste período solene da cristandade, a refletir sobre e relembrar os ensinamentos que Jesus nos transmitiu. Em Sua caminhada terrena, Ele nos deixou lições fundamentais para que sejamos seres humanos menos imperfeitos. Procurou incutir em nossas mentes os princípios basilares da prática do amor, da solidariedade, da caridade e do respeito que devem nortear as relações entre os indivíduos. No decorrer destes dias, devemos volver nossos pensamentos e orações à figura do Cristo crucificado, que veio a este mundo para pregar o bem. Incompreendido e perseguido por aqueles que detinham o poder temporal em Sua época, foi imolado na cruz , vencendo a morte na Ressurreição e abrindo aos que seguem Sua palavra, fortalecidos na fé e na esperança, a possibilidade de , um dia, chegarem à vida eterna.

Sem dúvida, os cristãos vivem um tempo muito especial, de profunda reverência, de orações, jejum e penitência. Lamentável é verificar-se que muitos indivíduos, na atualidade, sejam refratários aos costumes da Semana Santa e sequer compareçam a pelo menos uma das celebrações programadas para este período. Muitos aproveitam estes dias para deixarem as grandes cidades e buscarem o litoral ou as serras, locais onde até festivais de música estão programados, em total desrespeito e afronta às tradições religiosas. Afinal de contas, a mentalidade reinante transformou a Semana Santa num simples “final de semana prolongado”, e é assim que muitos pensam, infelizmente! Para os cristãos que compreendem o verdadeiro sentido desta semana – de renovação, de transformação de nossas atitudes - , porém, a Páscoa , como a celebração da Ressurreição do Senhor, é o ápice, a culminância desta festa magna do cristianismo. Apesar do materialismo de muitos, agrilhoados a um mundo enganoso, limitado e passageiro, sobrepõe-se àqueles uma imensa maioria que crê na eternidade após esta experiência de provas e dificuldades no plano terreno. Que continuemos a seguir a Palavra de Cristo, agora e sempre! Feliz Páscoa a todos!