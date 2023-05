Partidos contemplados no governo

Com o preenchimento quase total de inúmeros cargos da estrutura governamental e um novo Regime Fiscal em processo de votação no Congresso, o presidente Lula da Silva espera que todos órgãos oficiais sejam acionados, a fim de que a máquina estatal possa cumprir os seus encargos institucionais, obedecidas as recomendações do Primeiro Magistrado, comprovadamente experimentado em lide dessa grandiosidade, hoje, exercendo o terceiro mandato, amparado na própria visão aquilina e incontestável preocupação social, e cada vez mais atento para que não ocorram equívocos no redesenho da importante missão que lhe foi delegada no último pleito, pelo voto livre dos brasileiros.

Com a colaboração direta de seu vice, Geraldo Alckmin (também ministro da Indústria e Comércio), e de dirigentes das cúpulas partidárias, o esquema administrativo vai se configurando em ritmo acelerado, logo nesta primeira fase, procurando mostrar resultados sobre projetos esboçados serenamente, levando em conta a competência de cada indicado, com as decisões mais complexas ficando para resolução entre o chefe do Executivo e seus auxiliares diretos.

O Parlamento (Senado e a Câmara) atua como liame de compreensão dos gestores ministeriais e órgãos alinhados, buscando-se, assim, uma sintonia aos padrões desejados por quem já dirigiu os destinos de nossa Nação, fazendo-o com acertos e deliberações emanados de sua evidente perspicácia política.

Aos poucos, o organograma da nova estrutura de Governo consolida-se com vistas a cumprir diretrizes pré-concebidas, objetivando que, assim, se alcance uma identidade de princípios que guarde vínculo maior com o titular do Planalto.

O Congresso Nacional coadjuvará, sem dúvida, aos ditames superiores, dando lugar a que esse atual período seja transformado em repositório de respeito e do imprescindível equilíbrio democrático.

Sob essa ótica de intensa articulação, todos confiam, fagueiramente em que, a postura retilínea do Poder Central conduzirá o país para dias auspiciosos, num clima de paz e dinamismo que propicie a tranquilidade do povo brasileiro.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte