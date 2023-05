Parkinson, cirurgia e esperança

A Doença de Parkinson é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. Receber este diagnóstico, independentemente da idade ou momento de vida, é impactante. Ninguém espera se ver ou presenciar um ente querido nessa situação.

A busca pelo melhor tratamento possível é necessária e não devem ser poupados esforços para encontrá-lo. Além de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos (como fisioterapia e exercícios físicos), a neurocirurgia desponta com alternativas modernas e eficientes no cuidado da pessoa com Parkinson.

Existem basicamente dois tipos de neurocirurgia para esse distúrbio do movimento: palidotomia, que consiste em uma lesão planejada na estrutura chamada Globo Pálido, e a estimulação cerebral profunda (mais conhecida pela sua sigla em inglês, DBS).

Apesar da primeira ainda poder beneficiar muitos parkinsonianos quando bem indicada e executada, sem dúvida é o DBS a cirurgia de escolha, tendo muitas vantagens e abrindo um leque de opções que nenhum outro tratamento pode oferecer. É esse procedimento que deve ser objetivado quando possível.

O DBS consiste basicamente em implantar eletrodos em estrutura neuroanatômica que passará a receber impulsos elétricos enviados por um gerador (que por sua vez fica alocado no subcutâneo do peitoral). De tempos em tempos, um médico habilitado deve ajustar os parâmetros (como intensidade, frequência e largura do pulso) de forma tal a buscar o melhor resultado possível. O acompanhamento subsequente deve ser rigoroso, feito por neurocirurgião ou neurologista qualificado, sempre pautado por rigor ético e científico.

É comum, infelizmente, na ânsia por buscas de “tratamentos milagrosos”, que carecem de comprovação e validação, sejam geradas expectativas irreais. Cuidado. Apesar de não ser isenta de riscos, a neurocirurgia já se provou como alternativa correta e segura.