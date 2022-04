Parabéns, Fortaleza!

Hoje é dia de saudar Fortaleza, na flor dos seus 296 anos. É um dia de festa e de abraçá-la efusivamente, pois é uma efeméride que faz gosto assinalar, pelo estágio alcançado e pelo encanto que irradia. Esta forte e formosa terra é abençoada por Nossa Senhora da Assunção e São José (seu padroeiro), que do alto dos céus distribuem bênçãos e derramam luz sobre todos os ângulos da cidade.

Conquanto não tenha nascido em Fortaleza, pois sou procedente de uma cidade do interior maranhense (CAXIAS), imortalizada em verso e prosa por Gonçalves Dias e Coelho Neto e tantos outros filhos ilustres, sinto-me seu filho adotivo, mesmo antes de receber o Título de Cidadão de Fortaleza em 2016. Quando aqui cheguei em 1983, para exercer a função de Auditor do Banco do Brasil, minha intenção era voltar a morar na minha terra-mãe. Mas fui alvo, juntamente com a minha família, das mais carinhosas e desvanecedoras demonstrações de amizade e apreço, aliadas à cordialidade, generosidade, hospitalidade e lhaneza de trato que são traços característicos deste povo simples, inteligente e bom, motivos mais que suficientes para ficar nesta cidade, onde permaneço orgulhoso e sorridente. Afinal, quando você olha para Fortaleza, que é fascinante e cativante, a reação é sempre a mesma: amor à primeira vista, porque como disse o poeta Mário Quintana: “O nosso lar é onde somos honrados”.

Confesso que moro numa cidade bela, estonteante e progressista, que nada obstante o meu amor telúrico pela terra que me viu nascer, não posso deixar de manifestar minha grande admiração por ela, pelas suas lindas praias, montanhas, lagoas, a beleza dos parques, o ar puro que se respira. Ela é incapaz de ofender a quem quer que seja com mudanças bruscas de temperatura, porque não tem dupla personalidade, o clima é ameno o ano inteiro, além da valorização da arte, da cultura e da culinária extremamente saborosa. Chego a afirmar que não existe no mundo um lugar igual a esta capital.

Por tudo isso Fortaleza...te amo e te tenho no meu coração.

Antonio Cruz Gonçalves é empresário