Parabéns a todas as mães solo neste dia dos pais

Ser mãe é amar alguém mais que a si mesma; é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda, mas que trás consigo um desafio enorme de ser responsável pelo sustento e criação emocional de uma criança. Essa tarefa de amar e cuidar torna-se um desafio maior ainda quando se é mãe solo. O termo é amplamente utilizado para designar mulheres que são inteiramente responsáveis pela criação dos filhos. É valido destacar que muitas são rejeitadas na gravidez não somente pelos companheiros, mas por parentes próximos e até pelos pais.

São mais de 11 milhões de mães solo no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um número expressivo de mães que, apesar das dificuldades, se fortalece com as barreiras encontradas no cotidiano. As mães solo experimentam o medo de não serem capazes de criar, educar e exercerem a função de pai e mãe. Fora tudo isso ainda existe o preconceito para com essas mulheres que, por muitas vezes são ridicularizadas em público, julgadas, cobradas, apontadas, difamadas e responsabilizadas pela sua condição de mãe solo.

A mãe que cria e educa um filho sem ajuda do pai precisa ser amparada e apoiada por meio de políticas públicas e, também, pela sociedade. Será justo jogar pedras naquela que merece respeito e que gera vidas? A mãe solo é mãe igual a todas as mães e merecem respeito! A mãe solo chega a ser mais valorosa que muitos pais ausentes na criação de filhos, mesmo que este se mantenha na condição de chefe da família. Ela é o alicerce, a provedora e aquela que abastece o lar de amor.

Por isso, neste dia dos pais precisamos lembrar não somente dos bons pais que apoiam na criação dos filhos, mas homenagear também as mães solo, pois elas sempre estiveram ali abraçando com dedicação seus descendentes e até confortando aqueles que se entristecem sem a presença do pai. Que neste dia dos pais essas mães que também têm papel de pais possam ser acolhidas e parabenizadas com todo carinho por seus filhos. Nosso respeito a todas as mães solo!

Wellington Sabóia

Vereador de Fortaleza