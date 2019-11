Para uma fé não-fanática

O escritor israelense Amós Oz afirmou no seu lúdico texto Como curar um fanático que “a síndrome de nossa época é a luta universal entre fanáticos, todos os tipos de fanáticos, e o resto de nós”. A “essência do fanatismo” está justamente no “desejo de forçar outras pessoas a mudar”. Nesse sentido, os fanáticos são grandes “altruístas” que “creem que seus fins justificam os meios, todos os meios”. Ainda, segundo o autor, a “reivindicação fanática” opera com a lógica que, “se eu acho que algo é ruim, eu o mato junto com seus vizinhos”.

Dentre as várias modalidades de fanatismo está o de natureza religiosa. Fanatismos cristãos, islâmicos, judaicos, etc., nos últimos anos, têm protagonizado episódios e cenas de terror pelo mundo, motivadas por uma violência que tem supostamente anuência divina para exterminar ou discriminar todo aquele que não crê como determinado grupo.

Cada vez mais o comportamento fanático se torna cotidiano no nosso País. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, somente em 2018, pelo Disque 100, foram registradas 506 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Estes casos oficiais apontam para o crescimento da agressão contra indivíduos religiosos, depredação de lugares de culto religioso, difamação nas redes sociais, entre outras intolerâncias.

Amós Oz sugere que a resposta aos fanáticos religiosos não é o combate à própria religião, mas sim, a ação engajada dos religiosos moderados. Desse modo, no contexto do pluralismo religioso característico das sociedades democráticas em que as religiões terão de compartilhar o espaço público com grupos diferentes, uma das formas de superação do fanatismo é busca comprometida das tradições religiosas tanto no combate aos extremismos quanto na promoção de uma religiosidade equilibrada por uma sensibilidade para o respeito e para a capacidade da tolerância.

Victor Breno

Teólogo e cientista da religião