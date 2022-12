Para quando janeiro vier

Com a implantação das novas equipes de governo, a nível federal e estadual, a recomposição dos quadros públicos irá reformular o nosso panorama político-administrativo, dentro de diretrizes que emanarão do presidente da República e de seus ministros, bem assim de governadores e secretários, posicionando a administração pública em parâmetros que darão rumos diferenciados ao Brasil, com a indispensável colaboração do Parlamento, por suas duas Casas, todos esforçando-se para conduzir debates na linha de políticas oficiais que tragam melhores condições de vida à nossa população.

A ascensão da equipe ministerial e de outros auxiliares diretos ensejará novos caminhos para a governança, com um Congresso renovado, predisposto a colaborar na busca de soluções para problemas emergentes, num empenho desmedido, que imprimirá roteiros inovadores logo nos primeiros instantes da nova gestão.

Os órgãos públicos caminharão resolutamente para empreender ações modernizadoras, o que movimentará bancadas partidárias, como um todo, à espera de postos que acolham próceres competentes, aptos a executar metas esboçadas no novo script governamental, com vistas a encetar mudanças que beneficiem a maioria dos nossos compatrícios.

Após a posse, naturalmente alguns descompassos começarão a surgir, em razão da preterição de pleitos de correligionários tidos como qualificados para funções ponderáveis, em condições de reerguer organismos menos assistidos no período anterior, exigindo, para isso, reformulação estrutural, num contexto de renovação que alcança visão favorável dos que acompanharão de perto os primeiros passos do Governo, sob o comando de quem já dirigiu os destinos nacionais.

Como não poderia deixar de ser, as Casas congressuais vão querer influir nas deliberações primordiais, apontando integrantes que possuam talento e habilidade para encaminhar propostas que visem o nosso progresso e bem-estar social, conquistando elogios da mídia e nas esferas parlamentares, o que avigorará a vida institucional do País.

No limiar, portanto, desta arrancada inicial o novo Poder estará sendo julgado pela opinião pública, daí, a merecer ou não aplausos da nacionalidade. Aguardemos, pois.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte