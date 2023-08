Para proteger as escolas é preciso abraçar toda a comunidade

Os ataques em escolas nos forçam a pensar: além da solidariedade aos que sofreram perdas tão brutais, como nos posicionarmos para que a busca por soluções não recaia exclusivamente sobre a escola e para não torná-la alvo do medo e de respostas simplistas? Experiências internacionais já mostraram que detectores de metais, botões de pânico, agentes de segurança e grades não são respostas eficazes e, inclusive, acabam por incrementar práticas abusivas e discriminatórias. Em tempos sombrios, o espaço escolar deve ser ainda mais valorizado e acolhido, como reduto fundamental para a construção de uma sociedade mais saudável, justa e inclusiva.

Uma mudança de cenário pressupõe alguns passos. O primeiro é a prevenção, investindo na qualidade do clima escolar, de espaços e protocolos de apoio na rotina das atividades escolares. As tentativas de inibir condutas e episódios violentos são apontadas, por exemplo, na pesquisa aplicada “ A Convivência como Valor nas Escolas Públicas: implantação de um Sistema de Apoio entre Iguais”, uma parceria da rede estadual de São Paulo e de pesquisadores do Gepem (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral), da Unesp/Unicamp, contemplada pelo edital “Anos finais do ensino fundamental: adolescências, qualidade e equidade na escola pública”, realizado pelo Itaú Social. Entre as recomendações do estudo estão a reorganização do currículo educacional, tendo em vista a urgente intervenção aos problemas de sofrimento emocional que assolam os estudantes; a abordagem do tema da convivência digital nas escolas e a implementação de propostas que permitam a participação efetiva de quem mais conhece os desejos e necessidades da adolescência – os próprios estudantes. Pesquisadores do Gepem, como a professora Telma Vinhas, vem demonstrando e defendendo há muitos anos o papel de políticas e programas de convivência escolar, como já fazem outros países no mundo.

Um segundo passo é o fortalecimento da escola como parte integrante da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. Para isso, governos municipais e estaduais precisam garantir o cumprimento de protocolos de articulação e colaboração entre diferentes atores nos territórios. Um terceiro movimento, que complementa os dois primeiros, é a articulação da escola com equipamentos da cultura, artes e esportes, para a promoção de uma agenda positiva voltada à convivência e ao bem-estar físico, mental e emocional das crianças e adolescentes, de maneira que vínculos positivos se construam como uma alternativa aos comportamentos de risco e ao chamariz de grupos de ódio que se proliferam nas redes sociais.

A escola pode - e já é - um dos ambientes mais seguros e potentes para que crianças e adolescentes formem um senso de comunidade a partir de múltiplos encontros e diálogos. Mais do que nunca, é importante que a sociedade a enxergue como espaço de construção de relacionamentos sociais e de uma educação verdadeiramente integral, promovendo amparo e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e comunidade escolar.

Patricia Mota Guedes é superintendente do Itaú Social