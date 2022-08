Para não viver nas ruas: o sonho da habitação

O dia 19 de agosto é o “Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua”, um dia que une luto com luta em todo o território nacional. Unidos pela memória do conhecido “Massacre da Sé”, na capital paulista, em 2004, episódio triste que levou a vida de sete moradores em situação de rua em apenas quatro dias, quando eles foram assassinados enquanto dormiam. O Massacre da Sé foi o estopim para uma série de articulações das pessoas em situação de rua no Brasil e no Ceará não foi diferente.

Segundo o último censo municipal, feito em 2021, só na capital cearense temos 2653 pessoas nas ruas, uma ampla maioria de 94,3% não quer mais viver nas ruas, indivíduos com suas histórias de vidas, mas que hoje por alguns desencontros da vida, encontram-se embaixo de marquises, viadutos e bancos de praça, expostos a todo tipo de violência.

Gente como a Flávia e outras mulheres, que tinham emprego, trabalhava diariamente, pagava aluguel, mas que hoje está a mais de um ano embaixo do viaduto da Borges de Melo. Pessoas como José Henrique da Conceição, que mesmo com título de Mestre em Literatura pela UNB, hoje vive pelas praças do nordeste brasileiro. Idosos como era o seu Pirrita, sapateiro de ofício que ficou por décadas na Praça do Ferreira, gente como Arlindo Ferreira, que viveu anos dormindo nas ruas, mas que hoje está no aluguel social e não sabe o que vem depois: se é a rua de novo ou se é a habitação.

Não é opção de ninguém viver nas ruas. Ninguém tem o projeto de viver em situação de rua, mas pode ser projeto de alguns a permanência destes, pode ser projeto de uns a fome, a miséria e a violência nas comunidades.

Para este 19 de agosto, quero sonhar em um futuro romântico: com nossas capitais sem prédios ociosos, com centros revitalizados, sem pessoas em situação de rua, sem extrema pobreza, todos com suas casas e com renda mínima para colocar comida na mesa. Sonho tudo isso para que um dia — neste futuro — possamos ouvir questionamentos de nossos netos, bisnetos sobre como que no passado pessoas viviam nas ruas, mesmo com tantos prédios vazios e tanta riqueza nas nossas capitais.

Messias Douglas Coelho Pessoa é mestre em Antropologia Social UFC/Unilab