Para não dizer que tudo é Covid-19

Como enfrentamento à pandemia de Covid-19, o Ceará vem adotando, desde 19 de março, a suspensão de grande parte da sua atividade econômica. Esta medida corrobora com o entendimento das autoridades sanitárias internacionais que apontam o isolamento social como a melhor medida, até o momento, para redução da velocidade de propagação do coronavírus. Mazela que sobrecarrega o sistema de saúde, com o aumento de internações, acarretando crescimento de mortandade também por falta de leitos.

Em que pese o entendimento cientifico internacional, o Ceará deve sopesar suas regionalidades e considerar fatores que nos são próprios. A questão do saneamento básico, ou melhor, a falta deste, é um problema que pouco se vê nos centros urbanos que foram os primeiros focos desta doença. Tendo em vista o alto risco de contágio, o poder público deve ter um cuidado redobrado na sua gestão de resíduos sólidos.

Já travamos por aqui guerra contra as arboviroses - zika, dengue, febre chikungunya e febre amarela -, características de locais sem infraestrutura sanitária. Apesar da suspensão das atividades econômicas não atingir o serviço de coleta de resíduos urbanos comuns, ela prejudicou o setor de reciclagem no Ceará, paralisando das associações de catadores às indústrias de transformação que utilizam os resíduos como matéria-prima.

Essa paralisação representa a amputação de um importante membro da cadeia de saneamento básico, com empresas especializadas, valendo-se de EPIs e treinadas no processamento desses resíduos que, se não tratados, serão vetores de arboviroses e do novo coronavírus.

Não obstante os possíveis acertos do Governo com suas medidas, há o grande equívoco de não dar a devida atenção ao saneamento básico e não declarar essencial sua rede suplementar empresas de reciclagem; e tende a pagar essa conta em números de leitos.