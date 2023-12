Para além do Papai Noel

Estamos novamente imersos nos dias que antecedem o Natal. Consequentemente, ainda no final de novembro começou o inevitável bombardeio publicitário dos meios de comunicação, impingindo, coagindo ou até constrangendo, direta ou indiretamente, muitos consumidores a fazerem suas compras. Assim ocorre como se o Natal fosse meramente essa festa do consumo que é, mais do que em qualquer outra época do ano, explorada pelo comércio e a indústria, insuflando muitas pessoas, na realidade, a se endividarem sem necessidade.

Muitos creem piamente, envolvidos pelas decorações típicas desta época e a ubiquidade, a onipresença da figura do Papai Noel por todas as vitrines dos mais diversos estabelecimentos, que o Natal é apenas essa busca desenfreada por adquirir, muitas vezes até acima de suas possibilidades financeiras, algum objeto especial para presentear aquele familiar ou amigo querido. É para os que pensam assim que ora escrevo, na esperança de que dirijam seus olhares, corações e mentes para muito, muito além da figura do Papai Noel.

Apesar de todo o encanto, de todo o brilho, de todas as luzes e decorações coloridas, o verdadeiro Natal é o da solidariedade, o da partilha com os que mais necessitam, o momento de voltarmos nossos olhos, mais ainda, para a pessoa de Jesus Cristo e de seu nascimento. Até compreendo que muitos se deixem levar por toda essa atmosfera típica do período de festas e deseje dar algo de presente às pessoas de sua estima, de seu apreço particular. Porém, o significado maior jamais deve ser ofuscado pelo apetite comercial quase predatório por tirar proveito dos bolsos dos seus clientes, especialmente daqueles mais suscetíveis aos encantos da publicidade massacrante do momento.

Muitos confessam ser irresistível atender aos apelos comerciais, em razão de serem pais e mães de crianças, facilmente envolvidas pela figura do chamado “bom velhinho” e, como coloquei, dos enfeites natalinos espalhados pela cidade. Realmente não faltam chamarizes por todos os lugares e, já tendo tido filhos pequenos no passado, entendo, claro, suas razões. Há que se refletir, porém, que Natal não é só essa avassaladora corrida por presentes a qualquer custo.

Pensemos nos excluídos, nos que esperam de nós um pouco de amor, de atenção, de generosidade, de ajuda, os reais e mais significativos presentes. Não nos esqueçamos, nunca, do verdadeiro sentido do Natal, concretizado pelas atitudes solidárias, sinceras, vindas do âmago do coração. Certamente Jesus, muitas vezes tão relegado ao esquecimento na festa de sua chegada a este mundo, fica mais feliz com essa mudança de conduta. Sempre há tempo para se promover o verdadeiro Natal!

Gilson Barbosa é jornalista