Para além do Agosto Lilás

O "Agosto Lilás" teve origem no Brasil, inspirado na sanção da Lei Maria da Penha, que estabeleceu um marco legal na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Desde então, esse mês tornou-se um símbolo da luta contra essa grave violação dos direitos humanos. Apenas no período de janeiro a 13 de junho de 2023, pelo menos 17 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. E a violência doméstica vai muito além da agressão física: pode ser psicológica, sexual, patrimonial e moral, podendo afetar mulheres de todas as esferas de convivência social.

É crucial iniciar um debate sobre esse tema para conscientizar a população sobre a importância de criar um ambiente seguro e igualitário para as mulheres. Na Assembleia Legislativa, apresentei o Projeto de Lei 335/23, que estabelece o Dia de Combate aos Crimes contra a Mulher na Internet. Esse projeto foi aprovado e transformado na Lei 18.375/2023 no Estado. Na busca pelo fortalecimento da voz feminina nos espaços de poder, também sou autora da Lei 18.447, de 2023, que institui a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no Processo Eleitoral.

Além das normas, outras propostas estão focadas na defesa das mulheres. As indicações 129 e 155 solicitam, respectivamente, a criação de uma Delegacia da Mulher e uma Casa da Mulher para Limoeiro do Norte. Essas demandas beneficiarão não apenas as mulheres do município, mas também aquelas de toda a região do Vale do Jaguaribe. Esses pedidos serão concretizados, conforme assegurou o governador Elmano no último dia 21. Segundo ele, os equipamentos estarão reunidos em uma Casa da Mulher Brasileira, que será implantada na cidade pelo Governo Federal.

Ações como essas mostram que o poder público já reconheceu a importância de fortalecer as políticas direcionadas à prevenção e ao combate à violência doméstica. O combate à violência de gênero é uma batalha contínua que vai além do "Agosto Lilás". É fundamental seguir nessa luta. Os canais de denúncia estão disponíveis para quebrar as barreiras do medo e da impunidade. Para obter uma escuta qualificada e acolhimento às mulheres em situação de violência, disque 180.

Juliana Lucena é deputada estadual (PT), segunda secretária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e membro da Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero