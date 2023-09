Pão em todas as mesas brasileiras e cearenses

O cenário devastador da fome se repete, mesmo depois de termos um grande programa como o Fome Zero em nosso histórico. O inimaginável aconteceu e o Brasil voltou ao Mapa da Fome da ONU em 2022, de onde havia saído em 2014. O farol de esperança e um convite à ação conjunta são as retomadas dos programas de segurança alimentar em todo o país. Vamos rumo ao alvo: a remoção do Brasil desse mapa até 2030, como sugere o presidente.

Partimos na frente no combate à insegurança alimentar, concebido pelo Governo do Ceará, o Ceará Sem Fome foi lançado há poucos meses. Essa política pública virou lei e representa uma ação firme desse governo estadual. A Lei nº 18.312/2023 não é passageira, pois inicia na emergência alimentar e culmina em diversos pilares, como na Rede de Unidades Sociais Produtoras de Refeições (USPR), nossas imprescindíveis cozinhas sociais, eixo que será inaugurado na primeira semana de setembro.

No Ceará, sob a liderança da primeira-dama do estado, Lia de Freitas, o Programa Ceará sem Fome transcende a fronteira da emergência do acesso à comida, e entrega uma estratégia de políticas interdisciplinares. Destaco o Cartão Ceará sem Fome, beneficiando 68 mil famílias, com R$ 300 mensais para a aquisição de alimentos, e as USPRs, através da SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que serão lançadas pelo governador Elmano.

As USPRs, projetadas para 100 mil refeições diárias, atuarão como centros de inclusão social. Na primeira semana de setembro veremos nascer essa ação de sustentabilidade alimentar e um futuro mais promissor. A abordagem interdisciplinar com capacitação profissional é essencial para o desenvolvimento econômico sustentável.

Precisamos de programas como esse não somente no Ceará, mas no Brasil todo, pois é impactante a quantidade de irmãos e irmãs que sofrem com a reverberação do descaso e do desmonte das políticas públicas ocorridos durante o governo anterior, que felizmente passou. Agora, estamos na alvorada de um novo capítulo da luta contra a fome, o presidente Lula veio ao Nordeste, no Piauí, para o lançamento do "Brasil sem Fome" e mais uma vez fará disso o seu principal compromisso de governo.

Portanto, convido os cearenses para acompanhar mais essa etapa de um programa que promete “alimentar corações e nutrir futuros”, uma máxima que tem permeado cada vez mais meus pensamentos, ganhando um significado profundo.

João Aglaylson Figueredo é assessor especial do Governador - Casa Civil