Sempre que eu ia para a casa dos meus avós paternos, em Iguatu, eu comia um pão diferente. O gosto parecia com o de pão sovado, mas, na aparência, o carteira era maior, mais encorpado e retangular. Era comida de casa de vô/vó, com gosto de interior, acompanhado de nata caseira e com café servido naquela louça antiga, guardada no armário, ao lado do pote de barro da água. Não era um pão que costumávamos comer em casa e eu fazia gosto porque o bendito pão tinha nome, sobrenome e local certo de encontrar. Pão carteira.

Meu avô ia para a roça de madrugada e voltava cedinho da manhã com uma sacola cheia do tal pão. As sacolas eram muitas, especialmente quando os filhos e netos vinham todos visitar de uma vez. A roça ficava a muitos quilômetros de distância e o vô ia e voltava a pé. Não era uma caminhada curta, nem fácil, então desconfio que o Manel, o vô, vinha comendo o pão no caminho... Pois bem. Fato é que meu avô mudou para o plano espiritual, o pão carteira continua marcando presença na casa da vó e agora é uma doce lembrança do vô.

Já por esses dias, meus pais estavam a passeio na cidade em que trabalho e fui a pé com o meu pai para comprar pão. Como era feriado e muitos estabelecimentos estavam fechados, acabamos andando bastante e exploramos a simpatia da cidade. Papai parece ter resgatado um pouco da alegria de andar a esmo sem destino certo, de ver a pracinha, de pedir informação a um e a outro, de ver as pessoas sentadas na calçada e os meninos jogando bola. De ver a cidade do interior pulsar de um jeito que a capital não alcança, especialmente no fim de tarde.

Depois de andar um bocado, chegamos a uma padaria aberta. Eis que papai visualiza na vitrine o tal pão carteira, tipo aqueles que vovô trazia quando voltava da roça:

-Oi, boa tarde. Aqui é pão carteira? - papai perguntou, como quem vê o pote de ouro no final do arco-íris.

-É sim. E não tem mais carioquinha. - a moça da padaria respondeu, meio sisuda, sem saber que estava acusando a existência de um produto alimentar valiosíssimo.

Saí da padaria com uma sacola de pão carteira, um pai feliz e faminto e a sensação gostosa de infância, quando chegávamos na casa do vô e ele tava lá, na cadeira de balanço, esperando a gente chegar e calculando que a carga de pão ia aumentar.

Renata Murta é jornalista, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Administrativo e assessora Jurídica.