Panorama institucional delicado

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

A exemplo de outras ocasiões, o mais recente desencontro entre o Executivo e o Judiciário tornou-se objeto de preocupações das lideranças responsáveis do País, com abordagem no Parlamento e entidades prestigiosas, todas à espera de que cesse o clima de confronto sequenciado, contribuindo para eclosão de instantes de intranquilidade, que deve findar, sem procrastinações, preponderando a estabilidade das instituições superiores de nossa Nação.

A mídia, com justa razão, mantém essa temática em manchetes sucessivas, gerando desconforto entre os Três Poderes, à falta de quem encontre alternativas capazes de restabelecer o panorama de apaziguamento entre os chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Se o Tribunal Superior Eleitoral se contrapôs ao titular do Planalto, de maneira que ressoou, incessantemente, nos órgãos de divulgação, tudo indica que o descompasso passou a sobrelevar diante de qualquer outra questão de tamanha magnitude, ensejando a que as correntes de opinião da sociedade civil encarnassem um sentimento de perplexidade justificada, gerando ânsia de todos os segmentos conscientizados, para o advento de ambiente de paz, por entre a cúpula da nacionalidade.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, por seus dirigentes, vieram a público, para pregar a harmonia entre os Poderes, e as cabeças pensantes do nosso cenário político não podem abster-se da busca contumaz, visando o termino desse quadro de beligerância, ainda não se vislumbrando o almejado equilíbrio, sem o qual, tais desencontros tornar-se-ão cada vez mais agudizantes.

Confia-se em que logo desponte solução conciliatória, com todas os homens públicos sensatos pugnando, em nome de predominância da institucionalidade, a partir de então, evitando-se sequelas que obstaculizem a boa convivência entre as forças que dirigem os destinos nacionais.

Para os crédulos, é hora de visualizar horizonte de simetria e entendimento, ultrapassando-se divergências que perduraram até o momento.

Replique-se o axioma, segundo o qual é “imprescindível a paz entre os homens de boa vontade”. Que assim seja.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte