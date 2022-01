Panorama da saúde bucal no Brasil

Dados do Conselho Federal de Odontologia apontam que o Brasil é o país com o maior número de dentistas em atividade. O país registra um total de mais de 362 mil cirurgiões-dentistas. Em volume geral, o mercado dental brasileiro é o terceiro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Apesar de estar à frente de potências mundiais em número de dentistas disponíveis no país, a deficiência no atendimento à população é uma realidade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 11% da população nunca visitou um dentista, mais de 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já usam prótese e 3 a cada 4 idosos não possuem nenhum dente.

Apesar de termos de um lado temos uma enorme quantidade de profissionais disponíveis no mercado – seja ele público ou privado – e, de outro, uma grande parcela da população sem atendimento, a pandemia gerou nos brasileiros uma maior conscientização da importância de cuidar da saúde bucal. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o número de beneficiários de planos de saúde relativos a novembro de 2021 seguiu em crescimento e totalizou 28.921.256 em planos exclusivamente odontológicos.

É importante observar que apesar do mercado comemorar este crescimento contínuo, ainda existe um enorme potencial de expansão. Para que mais pessoas tenham acesso ao benefício, as empresas do setor têm adotado estratégias que permitem o acesso à saúde integral dos brasileiros e se aproximem da rede referenciada, fechando parcerias. Fatores como preços acessíveis e novos produtos desenvolvidos pelas operadoras justificam o crescimento.

Jackeline Barbosa é diretora comercial da Odontoart