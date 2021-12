Pandemia e a alimentação escolar

Parafraseando as palavras Hughes (1998), atualmente os manjares são sintéticos e os sonhos são sintáticos. É de fato artificial o paraíso que o merchandising político promete a todos. Neste “progresso” onde as coisas importam cada vez mais e as pessoas cada vez menos, os fins foram sequestrados pelos meios: as coisas compram e os coisificados ficam de fora. Dessa maneira, condenados também à sede e à fome, muitos desses famintos somente assistem às vitualhas que esse tipo de publicidade oferece. Logo, “quando aproximam a boca ou levam a mão, as maravilhas se afastam.” Ainda que essa realidade perversa bacoreje condições extremas e exclusividades reservadas apenas para parte da classe excluída, tal “improbidade” reivindica certa relevância, já que visivelmente foi comprovada neste país de maravilhas. Conforme uma pesquisa realizada pelo Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ), durante a pandemia, estados e municípios “não usaram adequadamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).” Segundo os dados analisados: dos 900 estudantes entrevistados, apenas 14% deles receberam mensalmente cestas de alimentos ou cartões de alimentação, enquanto 21% desses alunos contaram apenas com uma única assistência alimentar durante todo o período em que as escolas permaneceram fechadas. O levantamento foi feito em 215 municípios espalhados pelos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Além disso, de acordo com o Observatório: 23% dos estudantes ouvidos não receberam nenhum tipo de assistência alimentar do PNAE, entre abril de 2020 e julho de 2021. O ÓAÊ identificou que um dos principais motivos para o não recebimento dos alimentos “foi a escolha de autoridades em focar o atendimento em estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais ou beneficiárias do Bolsa Família.” Como afirmou Gabriele Carvalho, assessora do ÓAÊ: “Isso caracteriza violação do caráter universal do PNAE”, afinal, o artigo 208, inciso VII da Constituição Federal, prevê esse tipo de atendimento para todos os estudantes do ensino fundamental. “Nos resta pedir sempre, porque pelos dias de pouco, tiramos o dia de nada.”

Davi Marreiro é professor da rede pública