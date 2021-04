Pandemia desafiando o universo

Pressionado por uma realidade adversa e contundentes reclamações dos segmentos sociais, o Governo Federal, sequenciado pelos Estaduais, passou a redobrar esforços para conter a pandemia do novo coronavirus, que já alcançou patamares alarmantes, com repercussão desfavorável no orbe inteiro.

Numa sucessividade de ministros da Saúde, agora, o recém empossado parece disposto a adotar medidas desafiadoras, aproveitando vacinas de todas as origens e material à altura de refrear um percentual assombroso, que há tisnado a imagem do Brasil perante as demais nações.

O próprio presidente abdicou da cloroquina, sugerida, tantas vezes, como alternativa eficaz, porém, sem nenhuma comprovação.

No atual estágio, o Primeiro Mandatário acha-se engajado na empreitada de reduzir o índice apavorante de óbitos, o que tem contribuído para comentários negativos na esfera global, com divulgação diária de estatísticas intranquilizadoras, exigindo medidas enérgicas e efetivas dos chefes das Unidades Federadas, deixando aflita e insegura a população em geral, numa perplexidade substituída por indignação, diante da atuação de autoridades sanitárias.

Com a Pasta da Saúde entregue a Marcelo Queiroga, há uma fagueira esperança de que, afinal, o Executivo intensifique suas ações no combate ao vírus perverso, responsável por deixar desnorteado quase todo o País, levando pânico à nossa população, incrédula com a relutância de atos convincentes do Poder Oficial, tanto na República, quanto nos Estados.

É hora de se redimensionar recursos para o embate cruento, a fim de que possamos vivenciar panorama mais alentador, reduzindo-se o gigantesco número de falecimentos, que tem gerado estupefação em todas as regiões geográficas.

Que não se constate mais qualquer discrepância, quando todos os esforços estão sendo despendidos com o objetivo de que venhamos a experimentar, sem delonga, a ansiada fase de bonança.

Aos nossos batalhadores, que sempre estiveram ao lado do povo, cabe atuar unidos nesse campo de hediondez, não para vitimar, mas para salvar os habitantes de todo o território nacional. Confiantes, seguimos recordando o “amor febril pelo Brasil...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte