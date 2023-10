Palavras sobre o conflito

Mais um triste capítulo da longa história de conflitos entre judeus e palestinos se desenrola no Oriente Médio. A insanidade da guerra irrompe novamente entre os dois povos, que na realidade nunca se entenderam com relação à ocupação daquele explosivo território. A ação praticada pelo grupo armado Hamas, surpreendente e ainda mais violenta do que todas as anteriores, invadindo o território de Israel e assassinando 260 jovens durante uma festa rave , fez recrudescer o permanente estado de beligerância entre ambos os lados.

Membros do Hamas infiltraram-se por diversas áreas da nação judaica e têm realizado seguidos ataques, por terra ou ar, contra populações civis indefesas, não poupando sequer bebês e crianças de tenra idade. Por sua vez, o exército israelense, poderoso e apoiado, entre outros países, por Estados Unidos e Reino Unido, organiza a ofensiva terrestre, após os constantes bombardeios que vêm destruindo boa parte da estrutura militar dos guerrilheiros palestinos na Faixa de Gaza.

Os ataques do Hamas foram iniciados logo depois do 6 de outubro, na passagem dos 50 anos da Guerra do Yom Kippur, que significa o Dia do Perdão, em hebraico, feriado religioso em Israel e data em que o país venceu aquele conflito, em 1973. Exatamente quando o povo e governo israelenses preparavam-se para a celebração desse evento tão especial, o Hamas voltou a agir de maneira rápida e sorrateira.

A questão entre ambos os povos nunca foi solucionada e, pelo visto, continuará por muitas décadas adiante. Durante o século XIX, período histórico marcado pelo aparecimento de muitas ideologias nacionalistas, o movimento político denominado sionismo surgiu, defendendo a autodeterminação do povo judeu e a fundação de um Estado judaico na região onde existiram, no passado distante, os reinos de Israel e Judá. Simultaneamente o sentimento de preconceito e de hostilidade aos judeus, conhecido como antissemitismo, se desenvolvia. Os primeiros imigrantes judeus chegaram à região da Palestina em 1882, fundando colônias ali.

A princípio, essa colonização foi pacífica, mas seu crescimento foi visto com apreensão pela população árabe nativa, já que a ideologia predominante entre os árabes era a de criação de um território que abrangeria o que hoje são países como a Síria, o Líbano, Israel, Jordânia, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. A crescente migração de judeus para a Palestina originou o surgimento de grupos armados judeus e palestinos, agravando a violência na região. A partir de 1948, com a assinatura da Declaração de Independência do Estado de Israel, teve início o sangrento conflito entre árabes e judeus, que continua até nossos dias.

Há muito ódio e ressentimentos difíceis de serem sanados entre ambos os povos. Os ataques do Hamas e a resposta militar de Israel, que assistimos no presente, são apenas o novo episódio de uma lamentável e longa história que já começou errada ao não ser dado, em 1948, um território aos palestinos. Um conflito longo e, ao que parece, deve se perpetuar por muitas décadas adiante. Mortes e muita destruição! Lamentável!

Gilson Barbosa é jornalista