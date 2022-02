Pais, vacinem seus filhos!

A pandemia da Covid-19 nos lançou medos, dúvidas e incertezas. Escrachou diferenças sociais. Passamos por momentos difíceis e sofremos perdas. Com muita esperança de vitória, avançamos e seguimos avançando. Graças a Deus e à ciência, os tão esperados imunizantes se tornaram realidade. Mais recentemente, demos mais um importante passo: a vacinação das nossas crianças.

A nova fase de imunização contra a Covid se somou ao turvo momento em que estamos vivendo, em que as dúvidas já existentes são amplificadas, nos levando a ouvir mais, ler mais, ponderar mais e decidir.

Esse processo é penoso pois vivemos uma problemática muito danosa que é a cultura das fake news, da desinformação, que potencializam todas as incertezas que já permeiam um cenário pandêmico. As vacinas, sempre defendidas como eficazes, passaram a ser objeto de dúvida, prejudicando o caminhar da imunização da nossa população.

Fomos bombardeados, por exemplo, com a forte imagem de um pai chorando em cima do corpo do seu filho, cena anunciada como óbito ocasionado por reação à vacina. Fake. Trata-se de um registro feito na Síria após um bombardeio em outubro de 2021. Mais uma tentativa, dentre tantas, de causar dúvidas na população.

Os riscos existem, claro! Quando damos um antibiótico a um filho, sabemos que a maioria tem efeitos colaterais, mas decidimos acatar a orientação médica pois nos preocupamos com a saúde deles. O risco de ter complicações pela Covid é maior do que o risco de, eventualmente, adquirir um problema de saúde em decorrência da vacina - então prefiro correr o risco menor! Essa foi a decisão que eu tomei e oro para que Deus abençoe os cientistas, profissionais da saúde e todos que têm atuado incansavelmente na luta contra a Covid.

No primeiro fim de semana de fevereiro, levei minha caçula para se vacinar (os seus dois irmãos mais velhos já estão vacinados). A esperança no ato reacendeu a fé nessa mãe aqui de que, apesar dos altos números de infectados, os índices de óbitos diminuíram, e isso nos traz a certeza de que estamos no caminho certo! Vacina SIM!

Érika Amorim é deputada estadual