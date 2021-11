País pranteia morte de cantora

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

O País inteiro permanece pranteando o trágico desaparecimento da aplaudida cantora Marília Mendonça, num pavoroso desastre aéreo no interior de Minas Gerais, quando, ali, ela faria apresentação com a sua privilegiada voz, catalizadora de sentidas comoções, deixando milhões de admiradores enlutados, lastimando o ocorrido, a poucas horas antes de aguardado show na cidade mineira de Caratinga.

O noticiário televisivo e espaços amplos nos demais veículos de comunicação registraram, destacadamente, o fatídico acontecimento, ensejando ato governamental de luto, por 3 dias, no Estado de Goiás, numa homenagem a quem esteve sempre em evidência nos círculos artísticos, em todos os recantos do território nacional, numa expansão somente alcançada, no passado, por ícones musicais do quilate de Carmem Miranda, recuando a um período mais distante, mas sempre rememorado pelos de sua época, especialmente nos microfones das emissoras então existentes.

O governador do seu Estado, Ronaldo Caiado, expressou, em ato oficial, o sentimento dos goianos, em gesto que integrou todos os seus conterrâneos numa linha de profunda emoção, diante do tenebroso acidente aeronáutico, bem próximo do município que esperava ouvi-la com sua tonitruante voz enternecedora.

O repertório que ela legou a todos nós passou a ser reprisado por outros cantores, em relembrança àquela que, mesmo antes dos trinta anos, pontificara como uma das figuras estelares do nosso cenário artístico.

Não só os jovens cultores de suas canções, mas, igualmente, os mais recentes admiradores, não se cansam de recordar páginas de seu arquivo de produções, que conquistaram a alma e o coração de vários segmentos, capazes de manter vivo um impacto romântico, que embalou milhões de fãs espalhados por toda a Nação.

Ninguém a olvidará, nem a atual, nem as próximas gerações, pelo conteúdo bem elaborado de letras compostas, febricitantemente, através de sua criatividade incomparável.

Os anjos aguardam, no Céu, a ressonância de suas peças inesquecíveis. E prantos incontroláveis mesclarão o sentimento de saudade dos nossos compatrícios.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.