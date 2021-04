País fabuloso

Encontramos em várias fábulas de Esopo e de La Fontaine lições de moral que permitiram, com outras palavras, a elaboração do resumido texto. Florestal é um País muito rico, com milhões de hectares de área, rios, lagoas, banhado pelo oceano Atlas e com uma população diversificada de animais. Possui uma flora e uma fauna bonitas e produtivas. Os animais nem sempre se dão bem e prevalece a lei dos mais poderosos.

Assim, apesar do chefe da administração do País ser o leão, rei da selva, panteras, tigres, onças, jacarés, serpentes e outros indomáveis disputam a liderança. Os mais humildes e pequenos obedecem às determinações dos poderosos sem apresentar nenhuma reação.

Muito embora o país Florestal possua uma “Lei de Comportamento”, infelizmente, muitas vezes não é respeitada. Há uma disputa permanente entre o leão e as outras feras graúdas e importantes. Pobre país Florestal. A mencionada disputa visa conquistar o poder, em todos os níveis, e não leva em consideração as reais necessidades dos animais indefesos.

É mais significativo, para alguns poderosos, conceder benefícios indevidos do que atender os modestos e carentes florestenses. A “Lei de Comportamento” reúne 5 (cinco) itens, quais sejam:

A floresta é de todos florestenses, não podendo haver discriminação de qualquer natureza, assim como é obrigatória a busca da soberania e da paz. A solidariedade é fundamental para que todos os animais tenham acesso aos serviços básicos de saúde, educação, segurança e alimentação. A vida e a liberdade constituem pontos fundamentais para a consolidação da “florestania”, ou seja, todos estão sujeitos a direitos e deveres. A liberdade é assegurada, desde que não venha significar ações indevidas e injustas aos animais, como também ao próprio País. Não é permitido, em qualquer situação, o abuso do poder, seja físico, ético, moral e legal, preservando-se sempre a justiça, para impedir desigualdades e decisões inadequadas.

A situação em Florestal está complicada, em razão da desunião, da ganância, da corrupção (em vários sentidos) e da falta de solidariedade. Moral da história: espera-se que um dia o bem vença o mal.

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC