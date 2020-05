País enfrenta divergências

O País vive instantes delicados, com a cúpula discordando e a coletividade padecendo, em meio a uma incontrolável pandemia, com elevado percentual de mortos e outros tantos alcançados pelo vírus impiedoso, tudo isso impactando a rotina da comunidade, por conta de um "lockdow" impositivo, desfavorecendo a regularidade de nossas atividades econômicas.

Em julgamento rumoroso e debates acalorados, em plenários e círculos oficiais, além de outros fatos impeditivos de providências que se concentrem em minorar o sofrimento da população, com limitações impostas por uma realidade adversa, que afetou terrivelmente todos os segmentos sociais, do rico ao pobre, em descompassos incontidos, apontando para alternativas que até agora não foram suficientes para diminuir os efeitos da tragédia e da radicalização nas discordâncias políticas, com processos de discussões à espera de decisões oficiais. A mídia, como é de seu dever, registra todas as ocorrências, com autenticidade invejável, mensurando discrepâncias acentuadas, muitas delas de teor mais agressivo, o que gera inquietação aos que se preocupam com os rumos do País.

Até questionamentos sobre a eficácia medicamentosa é objeto de impasses imoderados, suscitando dúvidas que remanescem entre usuários e aqueles que se arriscam em melhor conhecer os indícios de cura, até agora sugeridos.

Para observadores mais argutos e experimentados, melhor seria a prevalência na harmonização de conduta, sem desqualificação dos profissionais de saúde, devotados, mais do que em qualquer outra oportunidade, ao bem servir a todos aqueles necessitados.

A hora não é de desentendimentos, mas de buscar fórmulas que assegurem a tranquilidade dos nossos compatrícios. Se assim se deseja, assim se faça, como asseverem os nossos líderes populares. E que seja feita a vontade de todos...

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte