Pais de todos os tipos

O exercício da paternidade é, para todos os que a abraçam, uma missão desafiadora. Há os que a desempenham bem logo “de cara”, como se diz popularmente. Outros há, porém, que ingressam nesse universo novo e desconhecido com a sincera vontade de acertar, mas enfrentam muitas dificuldades neste percurso. Cometem erros, equívocos que até poderão ser reparados no futuro em sua relação com os filhos, embora nem sempre, ao fim e ao cabo, isto necessariamente venha a acontecer.

Há pais que, provenientes de famílias onde a relação de seus próprios genitores foi desestruturada, não sabem muito bem como deverão lidar diante de determinadas situações. Assim, muitas vezes levam anos para reparar suas falhas, tentando verdadeiramente, nesse trajeto, exercer seu papel da melhor maneira, com o intuito de bem educar e formar o caráter dos filhos. Ser pai, além da responsabilidade de manter, de prover sua família do essencial, sob o aspecto meramente material, significa principalmente ter a sabedoria para aproveitar bem o tempo livre com os filhos, brincar e dialogar com estes. Como já disse, muitos pais “de primeira viagem”, totalmente novatos na prática efetiva dessa missão, desconhecedores de fundamentos importantes para bem realizá-la, pagam caro o preço de sua imaturidade, de seu despreparo.

Muitos atravessam anos , justamente durante as fases mais importantes da preparação dos filhos para a vida – infância e adolescência - , repetindo as deficiências inerentes à sua própria formação. Como resultado, a maioria chegará à tardia e irreversível conclusão, anos depois – quando os filhos já terão deixado o convívio familiar originário e passado a “caminhar com suas próprias pernas” - , que falhou nessa missão. Existem até os que conseguem reverter a herança recebida de sua própria formação familiar, tornando-se excelentes pais, corrigindo as deficiências do passado.

Mas assim é a vida, esta sucessão de momentos, de experiências, de desafios, aos quais cada ser humano é submetido. Na paternidade, não poderia ser diferente. Há portanto, pais de todos os tipos: os divertidos, os esportistas, os carrancudos - estes, porém, mesmo em sua sisudez, intimamente desejosos do permanente bem e da felicidade para seus rebentos – e muitos outros mais. A todos, como pai que também sou, com meus acertos e erros, a minha homenagem e o desejo de que Deus continue a nos abençoar nesta desafiante, porém, prazerosa jornada.

Gilson Barbosa é jornalista