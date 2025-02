Pagamentos por PIX crescem no e-commerce e lojas buscam soluções para ampliar as vendas

Imagine que em um dia qualquer você resolve pesquisar os preços de uma nova cafeteira e encontra uma oferta vantajosa, que oferece desconto adicional para pagamentos via PIX. Imediatamente, você resolve efetuar a compra. Adiciona o produto ao seu carrinho de compras, informa o endereço de entrega, mas na hora de concretizar o pagamento, percebe que seu smartphone está descarregado, ou seja, vai precisar dar um tempo para efetuar o pagamento. Ocorre, que passados 30 minutos, você nem se recorda mais que deixou a cafeteira no carrinho de compras e não finalizou a aquisição do produto.



A cena descrita acima é mais comum do que se possa imaginar. Isso, porque o PIX já se tornou um dos meios de pagamentos prediletos dos consumidores brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Worldpay, líder global em soluções de meio de pagamentos, a tecnologia já representa 30% do valor transacionado no comércio digital e as projeções apontam que deve atingir 50% até 2027. Além disso, é comum que os consumidores não concluam suas compras online e até se esqueçam de retornar a elas por mera distração ou alguma outra situação que acontece no momento considerado crucial para o e-commerce.



O uso crescente desse meio de pagamento é, claro, interessante para o e-commerce. Afinal, além de se tratar de mais uma opção para os consumidores, também abriu uma oportunidade interessante de recebimento em tempo real do valor integral dos produtos ofertados. Como incentivo, muitas lojas inclusive optam por oferecer descontos adicionais para aqueles que escolhem o PIX na hora de concluir as compras.



Porém, como nem tudo são flores, acontecem desistências antes da transação chegar ao final e, por conta desse comportamento do consumidor – e de uma série de outros - também emerge a necessidade de desenvolvimento de soluções especiais, que possam ajudar as lojas online a ampliar a conversão de vendas e reduzir os índices de abandono de pagamentos.



Tais ferramentas operam de forma automatizada, por meio de gatilhos personalizados, que monitoram os pedidos cuja forma de pagamento selecionada é o PIX a fim de enviar lembretes customizados ao consumidor caso ele não conclua a compra daquele determinado produto ou serviço, evitando, assim, que o e-commerce tenha vendas perdidas. A ativação acontece sempre que o pagamento não é detectado em um intervalo de até 20 minutos. Os consumidores são acionados pela plataforma, por meio de lembretes automáticos, via e-mail, SMS ou whatsapp. Em muitos casos, as lojas online oferecem vantagens adicionais, como frete grátis, descontos ou cashback, para que o consumidor conclua a compra.



A solução trouxe, inclusive, resultados impressionantes durante a Black Friday 2024. Lojas online de moda feminina, streetwear e de saboaria artesanal, que começaram a usar a solução cerca de três dias antes da data oficial do evento global registraram uma média de 67% de visualizações das mensagens encaminhadas com lembretes sobre as compras não concretizadas, e o mais positivo é que cerca de 32% das transações foram concluídas, via PIX, após o envio desse lembrete. O resultado é expressivo e coloca a solução como uma opção positiva para o e-commerce brasileiro.