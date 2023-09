Pacto pelo Pecém: Futuro Energético Sustentável

Desde as primeiras conversas que originaram o Pacto pelo Pecém em 2011, o Ceará vislumbra um horizonte energético e industrial promissor. Agora, ao retomar esse compromisso estratégico, o estado se prepara para uma transformação significativa ao atender às crescentes demandas industriais, especialmente no contexto do hub portuário na exportação de Hidrogênio Verde.

A Tecer Terminais, operando como braço do Complexo Industrial e Portuário do Pecém há 21 anos, participa desses momentos desde os primeiros encontros. Inicialmente, o objetivo era apoiar a instalação de indústrias, tais como termelétricas, cimenteiras, siderúrgicas e outros projetos industriais liderados por Eudoro Walter Santana no âmbito da Assembleia. Nossa participação tinha o intuito de identificar gargalos, como a adequação da mão de obra e infraestrutura, para evitar impactos negativos na logística do empreendimento. Hoje, 12 anos depois, participar desta retomada para atender as demandas do hub portuário na exportação de Hidrogênio Verde é empolgante, pois estamos contribuindo efetivamente para a transição energética, uma base sólida de crescimento econômico sustentável dentro dos preceitos do ESG.

É importante ressaltar que a retomada do Pacto pelo Pecém é vital para atender às demandas emergentes do mercado global por energia limpa e sustentável. O Ceará está bem posicionado para se destacar na reindustrialização com o apoio das grandes empresas que estão investindo em hidrogênio verde. Essa localização estratégica e a expertise em logística possibilitam o transporte eficiente do hidrogênio para mercados globais, e essa iniciativa promove não só o desenvolvimento econômico regional, mas também projeta o Ceará internacionalmente como defensor da energia limpa.

É notável a diversificação do setor energético no Pecém. A instalação da Termelétrica movida a Gás Natural e a Refinaria de Petróleo do Pecém demonstram essa visão abrangente do estado sobre suas necessidades energéticas. Simultaneamente, o Terminal de Apoio para Construção dos Parques Eólicos Offshore destaca o compromisso do Ceará com a energia eólica, outra fonte vital de energia renovável.

Entretanto, como em qualquer empreendimento, desafios devem ser enfrentados. E garantir que as comunidades locais se beneficiem desse desenvolvimento, recebendo oportunidades de emprego e participando ativamente do processo, é crucial. O setor de logística está otimista, e a união entre os setores privado, público e legislativo certamente trará grandes benefícios ao desenvolvimento do estado.