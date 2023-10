Outubro Rosa é alerta para as mulheres cuidarem da prevenção

Segundo o Inca, no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma incidência de 43,74 casos por cada 100.000 mulheres.

Mas, quanto mais cedo ele for detectado, mais fácil será curá-lo. Se no momento do diagnóstico o tumor tiver menos de 1 centímetro (estágio inicial), as chances de cura chegam a 95%.

O Outubro Rosa é fundamental por alertar a todos a respeito da doença e da importância de um diagnóstico precoce. O laço rosa é símbolo do Outubro Rosa, movimento que busca alertar a população sobre o câncer de mama.

Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos.

Além disso, é importante saber que alguns hábitos simples podem colaborar na prevenção dessa doença como praticar atividade física, manter um alimentação saudável e o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, não fumar e evitar o tabagismo passivo, além de amamentar, já que durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem no corpo da mulher.

No Ceará tivemos recentemente investimentos do setor público na ampliação do atendimento para pacientes com câncer. O Governo do Estado anunciou no mês de julho a destinação de 22 milhões de reais neste setor. Pelo menos 10 milhões foram repassados ao Instituto do Câncer do Ceará, permitindo a realização de 2500 atendimentos, entre consultas, exames e tratamentos.

No mês de maio, o Ministério da Saúde anunciou a destinação de 136 milhões de reais para o Hospital regional do Vale do Jaguaribe. 60 milhões são para a abertura do serviço de atendimento a pacientes com câncer.

Em 2023, estima-se o surgimento de cerca de três mil novos casos de câncer de mama no Ceará, o equivalente a quase 28% das ocorrências estimadas de câncer entre as mulheres no Estado. É com políticas públicas sérias e a correta gestão de recursos que vamos ajudar a salvar vidas e dar o tratamento adequado às mulheres que passam por esse drama.

Augusta Brito é senadora pelo PT