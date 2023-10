Outubro Rosa

O câncer de mama é um dos tipos mais comuns de câncer entre as mulheres, porém, também é capaz de afetar os homens. A doença merece atenção e cuidados, pois pode ter consequências graves para a saúde.

A prevenção é a melhor forma de se proteger contra o câncer de mama. Um dos principais passos é realizar o autoexame regularmente. Mas o que pouca gente leva em consideração é a conexão entre os efeitos colaterais dos tratamentos para o câncer de mama e os impactos físicos e psicológicos na autoimagem das pacientes.

Por isso, uma consultoria de imagem em um dos momentos mais sensíveis que a pessoa atravessa pode ajudar a melhorar não somente autoimagem, mas também a autoestima.

Através de técnicas específicas, é possível refletir a personalidade de cada indivíduo e promover uma imagem pessoal positiva. Bem diferente do personal stylist, que se concentra em um contexto específico.

No caso de pacientes com câncer de mama, a consultoria de imagem tem como objetivo valorizar e preservar sua identidade, garantindo que sua personalidade não se perca durante o tratamento, tornando assim a autoimagem uma aliada na luta contra a doença.

Ela também age como suporte para as dores relacionadas à autoestima dos pacientes. Apresenta a eles as suas melhores cores, como driblar a falta de pelos no corpo com uso de recurso como lenços, diferentes amarrações e opções como turbantes. Maquiagem, micropigmentação, design para perucas, melhores cores para perucas, próteses mamárias fixas removíveis, como equilibrar assimetrias através das cores das roupas e/ou modelagem das roupas.

Esses são apenas alguns dos recursos que a consultoria de imagem pode utilizar para ajudar o paciente no processo pesado e cansativo que é o tratamento contra o câncer.

A maior busca é pela dignidade e felicidade do ser humano. E não há dúvidas que, quando entendemos a importância da aparência física para cada pessoa e não deixamos de cuidar também dessa parte, o tratamento como um todo vai fluir muito melhor e os resultados positivos serão vistos com muito mais clareza.

Aline Fav é consultora de imagem